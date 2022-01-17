Татьяна Брухунова показала фото подросшего сына от Петросяна

Москва, 17 января. Молодая супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась трогательным кадром, снятым во время выходных с ребенком, и показала, как изменился наследник артиста.

Брухунова успевает управлять театральной студией Петросяна и вести собственный блог в Instagram. Супруга комедийного артиста регулярно делится с поклонниками наблюдениями и модными образами, но избегает касаться темы семьи.

Так, Брухунова редко показывает фото сына Вагана, который родился в 2020 году. Однако после новогодних праздников жена Петросяна неожиданно решила поделиться забавным кадром с сыном.

«Минутка воскресной йоги», — написала Брухунова.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Скрытность супруги Петросяна может быть связана с критикой со стороны фанатов комика. Артист закрутил роман помощницей и ради нее разорвал многолетний брак с артисткой Еленой Степаненко. Фанаты пары были недовольны их расставанием и остро восприняли появление молодой избранницы в жизни Петросяна.

Брухунова стойко выдержала критику, но призналась, что столкнулась с масштабной травлей. Она отметила, что тот период был настоящим адом. Жена артиста также назвала хейтеров мракобесами и призналась, что гордится собой за отношение к непростой ситуации.