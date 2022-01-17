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Bloomberg: Европа должна изменить политику в отношении ПХГ после энергокризиса

  /   Обновлено: 17 января 2022 20:14
Экономика
Bloomberg: Европа должна изменить политику в отношении ПХГ после энергокризиса
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 17 января. Энергетический кризис в Европе должен стать уроком для стран региона. В качестве вывода европейским государствам необходимо изменить правила владения и заполнения своих подземных хранилищ газа (ПХГ). К этому их призвал автор агентства Bloomberg Джулиан Ли.

По словам журналиста, продать собственные резервуары «Газпрому» Евросоюзу было выгодно. Российский экспортер с 1960-х годов обеспечивал надежные поставки. При этом запасы сырья хранились рядом с потребителями, а расходы по содержанию и обслуживанию ПХГ нес концерн. Однако этой зимой возник дефицит объемов голубого топлива, что привело к взлету цен на газ до рекордных отметок.

«Озадачивает тот факт, что Европа никогда не вводила требований к минимальным объемам запасов для иностранных или внутренних компаний, владеющих хранилищами», — отмечает Джулиан Ли.

Во избежание повторения аналогичной ситуации европейцам необходимо принять соответствующие меры. В частности, должно быть предусмотрено требование об минимальном уровне запасов. Кроме того, владение газохранилищами в ЕС должно сопровождаться обязательством заполнять их еще до начала холодов.

На данный момент европейские хранилища опустели уже более чем на 50%. ЕС впервые после 2011 года столкнулся с рекордным снижением объемов газа в ПХГ.

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Все новости / Экономика / Bloomberg: Европа должна изменить политику в отношении ПХГ после энергокризиса
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