Власти Мали планируют оспорить санкции ЭКОВАС

Бамако, 17 января. Правительство Мали намерено подать жалобу на Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщил премьер-министр Шогель Кокалла Маига.
Власти переходного периода направят заявление в субрегиональные, африканские и международные учреждения. По мнению Маига, реальная цель введения лидерами ЭКОВАС неправомерных санкций состоит в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Мали и нанести вред мирному населению.
В интервью для телеканала ORTM политик обвинил Париж в том, что он направил контингент операции «Бархан» не для помощи Бамако, а для приведения государства к распаду. Также премьер отметил, что осуществление выборов в даты, требуемые ЭКОВАС, не помогут Мали решить главных проблем.
Перед плебисцитом властям необходимо подготовить несколько реформ, чтобы не повторить ошибок прошлого, считает Маига:
«Мы не закрываемся от диалога. Но мы не хотим унижения и возвращения в рабское положение».
Также глава правительства в очередной раз опроверг слухи о присутствии в стране «ЧВК Вагнера», к которой западные СМИ регулярно причисляют российских специалистов:
«Психологическая война и токсичность иностранных акторов нас не беспокоят».
Помимо подготовки жалобы, власти провели чрезвычайное заседание Высшего совета национальной обороны Мали. Президент переходного периода Ассими Гоита одобрил план ответных мер на санкции ЭКОВАС.
«Стратегия учитывает приоритеты и проблемы населения Мали, включая сохранение поставок товаров первой необходимости. Наша цель заключается не в том, чтобы «ударить» по государствам Экономического сообщества стран Западной Африки.
Также наш лидер в очередной раз напоминает, что он открыт для диалога и хочет, чтобы санкции сняли как можно скорее. Это в интересах не только народа, но и стран ЭКОВАС», — заявил полковник Абдулай Маига.
Также против санкций выступили малийские общественные организации. По мнению координатора платформы «Гражданский форум» Бирахима Сека, ограничительные меры «могут ослабить республику перед лицом террористической угрозы»:
«Подобное давление на Мали означает поощрение радикальных группировок. Это может привести к проникновению боевиков в граничащие с ней государства. ЭКОВАС следует пересмотреть решения, чтобы не ввергнуть регион в хаос».
Ранее аналитики издания Commod Africa заявили, что санкции Экономического сообщества стран Западной Африки против Мали негативно повлияют на все государства, входящие в международную организацию.