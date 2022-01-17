Власти Мали планируют оспорить санкции ЭКОВАС

Бамако, 17 января. Правительство Мали намерено подать жалобу на Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщил премьер-министр Шогель Кокалла Маига.

Власти переходного периода направят заявление в субрегиональные, африканские и международные учреждения. По мнению Маига, реальная цель введения лидерами ЭКОВАС неправомерных санкций состоит в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Мали и нанести вред мирному населению.

В интервью для телеканала ORTM политик обвинил Париж в том, что он направил контингент операции «Бархан» не для помощи Бамако, а для приведения государства к распаду. Также премьер отметил, что осуществление выборов в даты, требуемые ЭКОВАС, не помогут Мали решить главных проблем.

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Перед плебисцитом властям необходимо подготовить несколько реформ, чтобы не повторить ошибок прошлого, считает Маига:

«Мы не закрываемся от диалога. Но мы не хотим унижения и возвращения в рабское положение».

Также глава правительства в очередной раз опроверг слухи о присутствии в стране «ЧВК Вагнера», к которой западные СМИ регулярно причисляют российских специалистов:

«Психологическая война и токсичность иностранных акторов нас не беспокоят».

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Помимо подготовки жалобы, власти провели чрезвычайное заседание Высшего совета национальной обороны Мали. Президент переходного периода Ассими Гоита одобрил план ответных мер на санкции ЭКОВАС.

«Стратегия учитывает приоритеты и проблемы населения Мали, включая сохранение поставок товаров первой необходимости. Наша цель заключается не в том, чтобы «ударить» по государствам Экономического сообщества стран Западной Африки. Также наш лидер в очередной раз напоминает, что он открыт для диалога и хочет, чтобы санкции сняли как можно скорее. Это в интересах не только народа, но и стран ЭКОВАС», — заявил полковник Абдулай Маига.

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Также против санкций выступили малийские общественные организации. По мнению координатора платформы «Гражданский форум» Бирахима Сека, ограничительные меры «могут ослабить республику перед лицом террористической угрозы»:

«Подобное давление на Мали означает поощрение радикальных группировок. Это может привести к проникновению боевиков в граничащие с ней государства. ЭКОВАС следует пересмотреть решения, чтобы не ввергнуть регион в хаос».

Ранее аналитики издания Commod Africa заявили, что санкции Экономического сообщества стран Западной Африки против Мали негативно повлияют на все государства, входящие в международную организацию.