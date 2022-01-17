Вертолеты армейской авиации ЮВО нанесли удары по наземным целям «противника» на Кубани

Ростов-на-Дону, 17 января. Экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили ракетные пуски и стрельбы из авиапушек в ходе учений на Кубани.

В сообщении пресс-службы ЮВО говорится, что более 30 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» принимали участие в летно-тактических учениях. В ходе маневров летчики выполнили около 40 плановых вылетов, произвели около 100 пусков неуправляемых ракет и около 600 выстрелов из авиационных пушек.

«Пилоты боевых вертолетов выполнили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал RT передавал, что истребители Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщики Су-34 отработали учебные задачи в составе смешанных оперативно-тактических групп. Известно также, что на пяти полигонах ЗВО развернулись масштабные танковые маневры.