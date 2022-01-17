Новый iPhone SE с 5,7-дюймовым экраном может выйти в 2023 году

Вашингтон, 17 января. Смартфон iPhone SE от американской компании Apple с увеличенным размером дисплея стоит ожидать не ранее 2023 года, его выпуск также может быть отложен и на 2024 год. Об этом заявил аналитик Росс Янг на своей странице в Twitter.

Инсайдер уточнил, что весной этого года может быть выпущен смартфон с 4,7-дюймовым дисплеем типа IPS. Янг подтвердил данные, которые впервые появились еще в 2020 году.

Prt Scr twitter.com / @DSCCRoss

Аналитик спрогнозировал масштабное изменение дизайна на следующий год. Тогда может выйти модель SE, напоминающая iPhone XR или iPhone 11.

Ранее владельцы смартфона iPhone 13 пожаловались на отсутствие функции шумоподавления. Эта опция была автоматической в новых моделях. До этого она включалась во время телефонных звонков и убирала лишние шумы на фоне.