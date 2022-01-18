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Защищает интересы не Германии, а США: почему Бербок выступила против «СП-2»

Политика
Защищает интересы не Германии, а США: почему Бербок выступила против «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Складывается впечатление, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок защищает интересы не Германии, а США. К такому выводу пришел политолог Владимир Рогов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН, комментируя новую угрозу Бербок о мерах против «Северного потока — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

«Бербок, приезжая в Киев, с одной стороны, обсуждает с властью Зеленского поставки оружия на Украину, а с другой стороны — делает заявления о том, что в случае эскалации будут санкции по отношению к «Северному потоку — 2». То есть одной рукой она поджигает костер, а с другой стороны говорит, что если он разожжется, то виновата будет Россия. То есть это принцип политического авантюризма», — высказал свое мнение политолог.

Защищает интересы не Германии, а США: почему Бербок выступила против "СП - 2"
ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседник ФАН также отметил, что необдуманные заявления и действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок легко могут повлечь за собой усиление экономического кризиса не только в Германии, но и во всей Европе.

«Она наносит колоссальный экономический ущерб своему государству. Мы прекрасно знаем, что экономика Германии полностью заточена на поставки российского газа. И без этих поставок не то что экономического роста не получится, но не получится даже должного поддержания крупнейших компаний, холдингов в химической промышленности и в энергетике. Тем не менее Бербок продолжает действовать не в интересах Германии, и не в интересах Евросоюза, а в интересах ее основных инвесторов, которыми являются представители национальных элит США и Британии», — высказался политолог.

Защищает интересы не Германии, а США: почему Бербок выступила против «СП-2»
Global Look Press / Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Накануне стало известно, что Германия вместе с западными партнерами примет «подходящие меры» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы как новое германское правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и «Северного потока — 2». В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен», — отметила она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Ранее аналитик Гай Чазан констатировал раскол в Правительстве ФРГ из-за «Северного потока — 2». По его словам, на фоне украинской проблематики «СП-2» стал яблоком раздора внутри самой Германии.

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Все новости / Политика / Защищает интересы не Германии, а США: почему Бербок выступила против «СП-2»
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