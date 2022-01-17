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Nos Medias: оружейные санкции ООН угрожают внутренней и внешней безопасности ЦАР

Весь мир
Nos Medias: оружейные санкции ООН угрожают внутренней и внешней безопасности ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 17 января. Оружейное эмбарго ООН, наложенное на Центральноафриканскую Республику, мешает национальной армии обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность страны, считают аналитики информационного портала Nos Medias.

«Прошло больше семи лет с тех пор, как Совет Безопасности ООН ввел запрет на поставки оружия в ЦАР. Однако бандформирования до сих пор без проблем приобретают снаряжение. Несмотря на все усилия, принятые властями республики для выполнения условий, которых потребовала ООН, ограничения не сняли.

Франция полагается на США и каждый раз продлевает эмбарго. В данный момент санкции утратили актуальность, поскольку в стране установлен демократический режим, и мы должны иметь в своем распоряжении сильную оснащенную армию для защиты целостности территорий», — говорится в материале издания.

Nos Medias: оружейные санкции ООН угрожают внутренней и внешней безопасности ЦАР
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Корреспонденты отметили, что на текущий момент запрет на ввоз оружия является единственным препятствием, которое не дает правительственным войскам окончательно вернуть в республику мир. По мнению журналистов, Париж намеренно выступает за пролонгацию ограничительных мер, параллельно используя чадских наемников для подрыва нацбезопасности ЦАР.

Ранее координатор гражданской платформы Tongolo ti Bée Afrika Станислас Кокота-Доби заявил, что все активисты Центральноафриканской Республики должны объединиться и совместными усилиями разобраться с проблемой, угрожающей суверенитету страны.

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