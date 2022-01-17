Сентябрь и ноябрь признали лучшими месяцами для туризма в 2022 году

Вашингтон, 17 января. Лучшими месяцами для путешествий в 2022 году назвали сентябрь и ноябрь. Соответствующее исследование провели американские компании Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC).

Приобрести авиабилет по низкой стоимости можно при соблюдении нескольких условий. Прежде всего, его нужно покупать задолго до самого путешествия. Кроме того, билеты по низким ценам предлагают в определенные дни недели. Исследование продемонстрировало, что при бронировании билетов на международные рейсы в воскресенье можно сэкономить 15-20% от стоимости перелета.

При этом идеальными месяцами для путешествий станут сентябрь и ноябрь. По сравнению с поездками в декабре, можно получить выгоду до 40%, передает Express.

Тем временем в России стартует пятый этап программы кешбэка для туристов. Жители страны смогут вернуть 20% от стоимости путешествия в Крым.