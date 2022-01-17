Военные ВС РФ пребывают в Белоруссию в рамках первого этапа проверки сил реагирования

Минск, 17 января. Военнослужащие Вооруженных сил РФ начали пребывать на белорусскую территорию в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Он напомнил, что решение о таких действиях принималось в связи со складывающейся обстановкой вокруг региона. Проверка сил реагирования сейчас весьма актуальна, добавил он.

«Нас не может не волновать повышение военной активности стран НАТО вблизи Белоруссии», — уточнил Вольфович.

Ранее стало известно о решении России и Белоруссии провести внезапную проверку сил реагирования, завершающим этапом которой станут совместные учения. Маневры получат название «Союзная решимость – 2022», передает RT.