Военкор Коновалов нашел «вьетнамские корни» страха США перед Россией

Вашингтон, 17 января. По-настоящему США пугают не контрмеры России на Кубе или в Венесуэле, а «иранский маневр» Москвы и суровый «вьетнамский синдром».

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился военный корреспондент и эксперт Иван Коновалов, подчеркнув, что американцы отчаянно пытаются все-таки «замотать» переговоры с Россией, упрямо игнорируя желание Москвы как можно быстрее расставить все точки над i в вопросе нерасширения НАТО.

Эксперт отметил, что у США просто не осталось иного выбора. Военными методами этот спор никак не разрешишь, так как речь идет о противостоянии двух сверхдержав с огромным ядерным потенциалом. Тем более, что американские аналитики прекрасно понимают, что вооруженные силы России по многим пунктам превосходят армию США и разрыв этот с каждым годом только увеличивается. Меры экономического воздействия уже не раз показали свою неэффективность. В Вашингтоне должны были просчитать, что даже отключение от SWIFT навредит больше США, чем России. Единственные выход — до последнего затягивать переговоры, обостряя ситуацию постоянными выпадами и угрозами в адрес Москвы.

Коновалов уверен, что американцы рассчитывают на срыв России и жесткий ответ на очередную порцию инсинуаций, после чего ее можно будет на весь мир обвинить в недоговороспособности. Какую выгоду это в конечном итоге принесет США, неизвестно, но план опытных переговорщиков вроде Макфола достаточно прозрачен, чтобы не оставалось места для догадок.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Эксперт добавил, что американцы на самом деле боятся не только военно-технических, но и геополитических ответов России на отказ от выполнения поставленных требований. И размещение военных баз на Кубе или в Венесуэле занимает последние места в списке главных опасений Вашингтона.

«Вот говорят — Венесуэла, Куба. Можем там разместить оружие. Да слушайте, это смешно, кому это сейчас надо? Американцы боятся не этого. Они боятся, что, если мы с иранцами начнем взаимодействовать на едином «иранском полумесяце», вот это американцам покажется действительно страшным. И таких моментов очень много. Они прекрасно понимают, что самое страшное — когда им закроют выходы куда угодно. А самый главный страх США перед России вообще, как это ни странно, имеет вьетнамские корни. Подспудно многие американские эксперты и чиновники об этом уже говорят. Они Вьетнам вспоминают, эдакий суровый вьетнамский синдром. Мы же не воевали во Вьетнаме вроде бы, а все американские самолеты были сбиты советской авиатехникой, либо ракетами, либо самолетами. А нас там и не было. Вот это самое страшное для США — мы умываем руки, и откуда угодно может прилететь», — раскрыл главные страхи Вашингтона Коновалов.

По словам эксперта, главный свой шаг Россия уже сделала. Ведь в ситуации с требованиями к США и НАТО сами переговоры и их результаты имеют второстепенную важность, Главное, что Москва озвучила на весь мир лаконичный и обоснованный список тезисов, с которыми американцам придется считаться. Красные линии уже четко очерчены, потенциальные нарушители осведомлены. Осталось только наблюдать и оперативно реагировать на любую попытку их преступить.

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