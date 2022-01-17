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Военкор Коновалов нашел «вьетнамские корни» страха США перед Россией

Политика
Военкор Коновалов нашел «вьетнамские корни» страха США перед Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 января. По-настоящему США пугают не контрмеры России на Кубе или в Венесуэле, а «иранский маневр» Москвы и суровый «вьетнамский синдром».

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился военный корреспондент и эксперт Иван Коновалов, подчеркнув, что американцы отчаянно пытаются все-таки «замотать» переговоры с Россией, упрямо игнорируя желание Москвы как можно быстрее расставить все точки над i в вопросе нерасширения НАТО.

Эксперт отметил, что у США просто не осталось иного выбора. Военными методами этот спор никак не разрешишь, так как речь идет о противостоянии двух сверхдержав с огромным ядерным потенциалом. Тем более, что американские аналитики прекрасно понимают, что вооруженные силы России по многим пунктам превосходят армию США и разрыв этот с каждым годом только увеличивается. Меры экономического воздействия уже не раз показали свою неэффективность. В Вашингтоне должны были просчитать, что даже отключение от SWIFT навредит больше США, чем России. Единственные выход — до последнего затягивать переговоры, обостряя ситуацию постоянными выпадами и угрозами в адрес Москвы.

Коновалов уверен, что американцы рассчитывают на срыв России и жесткий ответ на очередную порцию инсинуаций, после чего ее можно будет на весь мир обвинить в недоговороспособности. Какую выгоду это в конечном итоге принесет США, неизвестно, но план опытных переговорщиков вроде Макфола достаточно прозрачен, чтобы не оставалось места для догадок.

Военкор Коновалов нашел «вьетнамские корни» страха США перед Россией
Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Эксперт добавил, что американцы на самом деле боятся не только военно-технических, но и геополитических ответов России на отказ от выполнения поставленных требований. И размещение военных баз на Кубе или в Венесуэле занимает последние места в списке главных опасений Вашингтона.

«Вот говорят — Венесуэла, Куба. Можем там разместить оружие. Да слушайте, это смешно, кому это сейчас надо? Американцы боятся не этого. Они боятся, что, если мы с иранцами начнем взаимодействовать на едином «иранском полумесяце», вот это американцам покажется действительно страшным. И таких моментов очень много. Они прекрасно понимают, что самое страшное — когда им закроют выходы куда угодно. А самый главный страх США перед России вообще, как это ни странно, имеет вьетнамские корни. Подспудно многие американские эксперты и чиновники об этом уже говорят. Они Вьетнам вспоминают, эдакий суровый вьетнамский синдром. Мы же не воевали во Вьетнаме вроде бы, а все американские самолеты были сбиты советской авиатехникой, либо ракетами, либо самолетами. А нас там и не было. Вот это самое страшное для США — мы умываем руки, и откуда угодно может прилететь», — раскрыл главные страхи Вашингтона Коновалов.

По словам эксперта, главный свой шаг Россия уже сделала. Ведь в ситуации с требованиями к США и НАТО сами переговоры и их результаты имеют второстепенную важность, Главное, что Москва озвучила на весь мир лаконичный и обоснованный список тезисов, с которыми американцам придется считаться. Красные линии уже четко очерчены, потенциальные нарушители осведомлены. Осталось только наблюдать и оперативно реагировать на любую попытку их преступить.

Ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский высмеял уловку Вашингтона, превратившую США в сырьевой придаток Китая.

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Все новости / Политика / Военкор Коновалов нашел «вьетнамские корни» страха США перед Россией
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