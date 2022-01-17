Банги, 17 января. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) восстановила репутацию благодаря вкладу российских инструкторов, считают сотрудники издания Revue Centrafricaine.

«После поражения вооруженных сил ЦАР в войне с «Селекой» в 2013 году многие жители утратили доверие к войскам. Однако президент Фостен-Арканж Туадера смог исправить ситуацию и сделал армию одним из сильнейших формирований в регионе. Политик обратился к Москве и попросил помощи в обучении солдат», — говорится в материале издания.

Тренировки с отечественными специалистами, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера», помогли бойцам FACA перенять лучшие качества ВС России и обеспечить безопасность мирного населения. Теперь FACA — грозная боевая машина, готовая защитить суверенитет и территориальную целостность Центральноафриканской Республики, заявили корреспонденты:

«Благодаря консультативной поддержке россиян правительственные войска ликвидировали основные силы всех бандформирований, терроризировавших ЦАР. Теперь от конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) осталось одно название, а сами разгромленные боевики скрываются от правосудия в удаленных префектурах».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее журналисты Nouvelles Plus сообщили, что бывшего лидера ныне распавшегося бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) вывезли на вертолете в Судан. По словам корреспондентов издания, техникой управляли белые пилоты, которые могут иметь отношение к Пятой республике или миротворцам ООН.