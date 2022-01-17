Дочь Юлии Началовой растрогала поклонников архивным роликом с матерью

Москва, 17 января. Певица Юлия Началова появилась на кадрах давнего ролика, опубликованного дочерью исполнительницы Верой Алдониной. Наследница артистки напомнила фанатам о покойной матери.

Началова ушла из жизни в 2019 году, однако поклонники и знаменитости до сих пор регулярно вспоминают о таланте артистки. Алдонина решила поделиться с фанатами ностальгией по матери и показала в Instagram архивный ролик со съемок эпизода шоу «Субботним вечером», где появилась в кадре с исполнительницей и телеведущей Оксаной Федоровой.

Телеведущая поспешила ответить на пост Алдониной в комментариях.

«Это было чудесно! Верочка, счастья тебе!» — заявила Федорова.

Prt Scr instagram.com / @veraldonina

Растроганные поклонники также с восторгом отреагировали на ролик наследницы Началовой. Многие осыпали певицу и ее дочь комплиментами.

«Какая у вас красивая мама! Помним ее!»; «Какое трогательное видео. Веруша — само очарование, а мама Юля — ангел, подарившая нам это чудо»; «Верочка, мамина доброта, красота, талант — все все передалось тебе, моя девочка. Как приятно на тебя смотреть и радоваться твоим успехам», — написали фолловеры.

Несмотря на юный возраст, девочка отказалась отмечать Новый год с отцом, футболистом Евгением Алдониным. Он прокомментировал ее решение в беседе с журналистами.