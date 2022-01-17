Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 20:45
20:42
Общество
Hello, darkness, my old friend: топ-5 песен в стиле Грустного понедельника
20:42
Общество
Ученые Университета Васэда заявили о пользе медленного пережевывания пищи для фигуры
20:41
Экономика
Главные тренды в недвижимости, курсе валют и судебной практике обсудят в «Патриоте»
20:41
Происшествия
Молния ударила в самолет рейса Тюмень — Сочи
20:41
Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
20:39
Политика
МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности
20:38
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
20:38
Общество
Воронежский водитель спас кота от нападения стаи бродячих собак
20:37
Общество
«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов
20:34
Общество
Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дочь Юлии Началовой растрогала поклонников архивным роликом с матерью

  /   Обновлено: 17 января 2022 20:06
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой растрогала поклонников архивным роликом с матерью
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 17 января. Певица Юлия Началова появилась на кадрах давнего ролика, опубликованного дочерью исполнительницы Верой Алдониной. Наследница артистки напомнила фанатам о покойной матери.

Началова ушла из жизни в 2019 году, однако поклонники и знаменитости до сих пор регулярно вспоминают о таланте артистки. Алдонина решила поделиться с фанатами ностальгией по матери и показала в Instagram архивный ролик со съемок эпизода шоу «Субботним вечером», где появилась в кадре с исполнительницей и телеведущей Оксаной Федоровой.

Телеведущая поспешила ответить на пост Алдониной в комментариях.

«Это было чудесно! Верочка, счастья тебе!» — заявила Федорова.

Дочь Юлии Началовой растрогала поклонников архивным роликом с матерью
Prt Scr instagram.com / @veraldonina

Растроганные поклонники также с восторгом отреагировали на ролик наследницы Началовой. Многие осыпали певицу и ее дочь комплиментами.

«Какая у вас красивая мама! Помним ее!»;

«Какое трогательное видео. Веруша — само очарование, а мама Юля — ангел, подарившая нам это чудо»;

«Верочка, мамина доброта, красота, талант — все все передалось тебе, моя девочка. Как приятно на тебя смотреть и радоваться твоим успехам», — написали фолловеры.

Несмотря на юный возраст, девочка отказалась отмечать Новый год с отцом, футболистом Евгением Алдониным. Он прокомментировал ее решение в беседе с журналистами.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Юлии Началовой растрогала поклонников архивным роликом с матерью
певица федорова началова
Комментировать