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Клинцевич связал активность ВСУ у белорусской границы с подготовкой к агрессии в Донбассе

Армия
Клинцевич связал активность ВСУ у белорусской границы с подготовкой к агрессии в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. Переброска украинских военнослужащих к госгранице Белоруссии может говорить о подготовке Киева к военной операции в Донбассе, заявил российский экс-сенатор Франц Клинцевич.

В интервью «Народным Новостям» политик объяснил, зачем Украина наращивает военные силы у белорусской госграницы. По словам Клинцевича, переброска подразделений ВСУ имеет демонстрационный характер. Он связал активность украинской армии у белорусской границы с подготовкой к агрессии в Донбассе.

«Украина в ближайшее время собирается начать активные действия на территориях Донбасса, данное сосредоточение предназначено в их понимании для того, чтобы со стороны Белоруссии не было никакой поддержки в случае геноцида ЛДНР», — объяснил он.

При этом собеседник издания добавил, что Россия неоднократно предупреждала украинцев о недопустимости реализации силового сценария на юго-востоке. Эскалация конфликта в регионе может дестабилизировать обстановку на территории всей Европы. По словам Клинцевича, Украина заигралась и может совершить очень большую ошибку.

«Мы предупреждали: если вы попытаетесь проводить там операцию, мы этого не допустим, там граждане России. Они же говорят, что РФ якобы готовится к чему-то. В этих алогизмах уже начали разбираться британские и немецкие политологи. Они говорят: Украина с США очень сильно заигрываются», — подытожил экс-сенатор.

Ранее сообщалось, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. По словам экспертов, именно Киев пытается уйти от исполнения Минских соглашений, которые являются безальтернативным ключом к миру, передает RT.

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украина белоруссия клинцевич граница
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