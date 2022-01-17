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Аналитик Грабовский: украинский флот оказался на грани исчезновения

Армия
Аналитик Грабовский: украинский флот оказался на грани исчезновения
navy.mil.gov.ua  /  Військово - Морські Сили Збройних Сил України

Киев, 17 января. Военно-морские силы Украины переживают не лучшие времена из-за сомнительных решений властей, заявил киевский публицист Сергей Грабовский.

В публикации для издания «День» он раскрыл мрачные реалии украинского флота. По его словам, ВМС Украины оказались на грани выживания. Еще во времена президентства Леонида Кучмы на металлолом отправили сразу три фрегата, хотя корабли еще можно было модернизировать. С годами ситуация не улучшилась. Сейчас крупнейший корабль украинских ВМС «Гетман Сагайдачный» находится на ремонте, а с ракетного катера «Прилуки» сняли вооружение.

В составе флота находятся лишь четыре американских патрульных катера, 11 артиллерийских, один противодиверсионный, а также тральщик. На этом фоне возникает угроза полного исчезновения ВМСУ. Ответственность за кризис автор возложил на президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Аналитик Грабовский: украинский флот оказался на грани исчезновения
wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

«На Украине есть кому защищать черноморско-азовское побережье. Но чем его защищать, кроме героизма и самопожертвования?» — задался вопросом обозреватель.

Ранее, как сообщает RT, Зеленский заявил о планах увеличить количество учений в Черноморском регионе. При этом Киев в два раза сократил расходы на модернизацию фрегата «Гетман Сагайдачный».

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