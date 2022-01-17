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Режиссер Джосс Уидон раскритиковал актеров «Лиги справедливости» за ужасное поведение

  /   Обновлено: 17 января 2022 19:58
Общество
Режиссер Джосс Уидон раскритиковал актеров «Лиги справедливости» за ужасное поведение
Кадр из фильма «Лига справедливости»

Лос-Анджелес, 17 января. Американский режиссер Джосс Уидон раскритиковал актеров фильма «Лига справедливости» за ужасное поведение во время съемок. Об этом передает издание New York Magazine.

Уидон отметил, что никогда не сотрудничал с более грубыми людьми. Режиссер раскритиковал актера Рэя Фишера, наиболее известного по роли Киборга в фильме «Лига справедливости». Он также заявил, что Галь Гадот утверждала, будто бы он угрожал ей уничтожить карьеру в кино.

«Английский не является ее родным языком, а я весьма красноречив, когда говорю», — прокомментировал режиссер конфликт с актрисой.

Ранее «Лига справедливости Зака Снайдера» стала самым популярным фильмом 2021 года на сервисе «Кинопоиск». Второе место заняла кинолента «Гнев человеческий» режиссера Гая Ричи, на третьем месте работа Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор».

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кино режиссер лига справедливости
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