Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиян обсудили ядерную сделку по телефону

Москва, 17 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян пообщались по телефону. Стороны во время разговора затронули вопрос ядерной сделки.

Дипломаты подняли тему на фоне венских переговоров, где обсуждается возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также отмена американских санкций в адрес Тегерана. В МИД России сообщили о телефонной беседе Лаврова и Абдоллахияна.

«Министры рассмотрели ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 г. в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков анонсировал выступление президента Ирана Ибрахима Раиси на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Оно состоится 20 января.