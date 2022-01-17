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Германия хочет получать газ по «СП-2» и украинскому маршруту одновременно

  /   Обновлено: 17 января 2022 19:53
Экономика
Германия хочет получать газ по «СП-2» и украинскому маршруту одновременно
pixabay.com

Берлин, 17 января. Германия одинаково заинтересована в получении газа как по трубопроводу «Северный поток — 2», так и через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

Таким образом политик прокомментировал предстоящую поездку главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев и Москву.

«Последние несколько месяцев очень четко показали нам, что на время энергетического перехода в Европе мы будем зависеть от природного газа. Для надежных поставок нам нужна украинская транзитная сеть, а также "Северный поток — 2". Эти маршруты не должны противопоставляться друг другу. Европе нужна вся доступная инфраструктура. Окончательная сертификация "Северного потока — 2" должна быть не политическим вопросом, а чисто техническим», — отметил Хермес.

Украина и Россия остаются важными партнерами Германии и Европы в период энергетического перехода. Поэтому напряженность в отношениях с Москвой отражается большой неопределенностью в экономике ФРГ и грозит замедлить запланированные инвестиции.

Бербок впервые за шесть недель на посту едет с визитом в Москву и Киев. Она надеется поспособствовать уменьшению напряженности на границе России и Украины, сообщил немецкий телеканал Das Erste.

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Все новости / Экономика / Германия хочет получать газ по «СП-2» и украинскому маршруту одновременно
Газпром украина германия северный поток 2 энергопереход OAOEV хермес
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