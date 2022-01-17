Сообщения о прибытии россиян в Мали спровоцировали радикалов покинуть деревню Банкасс

Бамако, 17 января. Боевики покинули окрестности населенного пункта Банкасс после того, как в Сети распространились слухи о прибытии российских инструкторов в деревню Дугара. Об этом ведущим Mali TV сообщили местные жители.

Один из граждан рассказал, что раньше дорога, соединяющая Мали и Буркина-Фасо, была смертельно опасна, так как в джунглях прятались радикалы, выжидающие путешественников. Люди боялись случайно наткнуться на засады бандитов, которые в лучшем случае грабили, а в худшем — казнили.

Однако ситуация изменилась после того, как среди преступников прошел слух, что неподалеку дислоцировались отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Боевики в панике покинули район, скрывшись в неизвестном направлении. Одного лишь разговора о присутствии россиян хватило для того, чтобы обернуть радикалов в бегство.

«Местные жители рассказывают о присутствии русских в окрестностях Дугара. Говорят, плохие парни тут же разбежались, узнав об этом», — рассказал малиец Амаду Камиссоко на своей странице в Facebook.

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Около недели назад Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) под давлением Парижа ввело против Мали санкции за решение временных властей продлить переходный период на пять лет и перенести президентские выборы из-за активизации террористических группировок на севере республики. Однако некоторые источники утверждают, что настоящей причиной для принятия резолюций послужили публикации из социальных сетей, сообщающие о прибытии в страну группы из четырех отечественных инструкторов.

Иностранные элиты опасаются успеха россиян, так как подконтрольные им солдаты провальной французской операции «Бархан» и контингент многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА) за долгие годы присутствия в африканской республике лишь усилили террористические группировки, увеличив зону их влияния в несколько раз.

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В случае с боевиками не приходится говорить о страхе от сообщений интернет-пользователей, рассказывающих о прибытии всего четырех россиян. Ужас радикалам вселяет одна мысль о том, что люди, оказавшие консультативную поддержку армии ЦАР и поспособствовавшие ликвидации основных сил всех вооруженных группировок в стране, займутся обучением правительственных войск Бамако.

Ранее национальная армия Мали нанесла массированный удар по позициям бандитов в префектуре Ассанго и ликвидировала 107 террористов. Африканские журналисты связали успех правительственных войск с укреплением сотрудничества между Москвой и Бамако. Помощь России уже принесла плоды и дала вооруженным силам возможность перейти в наступление.