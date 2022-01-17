Куликов: Украина может быть ликвидирована американцами через госпереворот

Американцам не нужен Киев, который мешает США выстраивать отношения с Россией, поэтому Вашингтон рассматривает сценарий по ликвидации Украины. Такого мнения придерживается известный российский политолог и публицист Дмитрий Куликов.

Эксперт заявил, что в последнее время американские власти всеми способами пытаются избавиться от Украины, поскольку она мешает в переговорах с Москвой. По мнению Куликова, Украина будет ликвидирована США.

«Россия предложила Минские соглашения семь лет назад. Это мирное соглашение. Это был путь, по которому если бы Украина пошла, она могла бы сохраниться. Стать федеративной или конфедеративной страной в нейтральном статусе. Но все — начиная от Порошенко, заканчивая Зеленским — отвергли этот путь. Семь лет прошло. Американцы уже думают о том, как скинуть эти чемоданы. Стало очевидно, что для Америки главная проблема — как избавиться от этой ситуации, ведь если от нее не избавиться, то с Россией тогда будет в принципе невозможно разговаривать. Поэтому Украина будет ликвидирована американцами. Вопросы только в том, сколько будет крови и что будет после?» — высказал свое мнение Дмитрий Куликов.

Одним из предполагаемых сценариев Куликов назвал государственный переворот. По его словам, если Украина сама себя разрушит, то американцев это вполне устроит.

«Для сбрасывания в яму Америка будет использовать тему государственного переворота. Есть два фактора. Первый — Порошенко, который сегодня из себя представляет наведенный снаряд. Второй — создание структур территориальной обороны по всей Украине в качестве прикрытия для специальных отрядов, которые могут действовать под этой вывеской весьма разнообразно, в весьма разных регионах страны. Это вполне себе возможный сценарий. Поэтому сценарий еще одного государственного переворота на Украине является весьма реалистичным. И это американский сценарий. Это такой способ слить все, сбросить без всякой ответственности. Сами себя убили. Американцев это вполне устроит», — резюмировал свою позицию Дмитрий Куликов.

Ранее американский политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс развеял слухи о готовности США воевать за Украину.