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Соленое озеро в Китае окрасилось в розовый цвет

Видео

Цветокоррекция в реальной жизни стала возможна в китайской провинции Шаньси. Там озеро Юньчэн внезапно окрасилось в розовый цвет.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как половина водоема приобрела несвойственный оттенок. При этом остальная его часть осталась синей. 

Метаморфозы в водоеме произошли не из-за искусственных красителей. Озеро заполонили водоросли Dunaliella salina, которые выделяют большое количество каротина. Вещество представляет собой пигмент, который и поменял цвет воды.

Также насыщенность окраса обеспечило высокое содержание соли в водоеме. Его даже называют китайским Мертвым морем.

На территории озера располагается соляно-химический завод. Его бывший сотрудник Го Саньню разоблачил главный миф, которым объясняют смену воды.

«Я начал работать на соляно-химическом заводе в 1958 году. Озеро служило местом производства соли. Зимой оно становилось розовым. Кто-то сказал, что летом оно нормальное. Но дело не в сезоне, а в водорослях. Если количество водорослей в воде низкое, то вода синяя. Если их много — розовая», — рассказал рабочий.

В озере продолжают добывать соль, концентрация которой сейчас выше, чем обычно.

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