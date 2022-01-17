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Глава избиркома Ливии озвучил сроки для завершения подготовки к выборам

Весь мир
Глава избиркома Ливии озвучил сроки для завершения подготовки к выборам
www.facebook.com  /  @HNEC.LY

Тобрук, 17 января. Председатель Высшей избирательной комиссии Ливии (ВИК) Имад ас-Саих заявил, что ведомству необходим период от шести до восьми месяцев, чтобы завершить подготовку к президентским и парламентским выборам.

Во время сегодняшнего заседания Палаты представителей Ас-Саих озвучил препятствия, которые стоят на пути реализации избирательного процесса. Всеобщее голосование, запланированное на 24 декабря 2021 года, не удалось провести. Глава ВИК сообщил, что ряд политических партий и вооруженных формирований пригрозили силой остановить плебисцит, если окончательный список кандидатов опубликуют.

По словам руководителя избиркома, трудности также возникли в работе апелляционных комиссий по рассмотрению досье претендентов на пост главы государства. Кандидаты, которых дисквалифицировали из-за явного мошенничества или криминального прошлого, вернулись в президентскую гонку. Это, на его взгляд, является серьезным недостатком в применении положений закона.

Глава избиркома Ливии озвучил сроки для завершения подготовки к выборам
www.facebook.com / المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Чиновник опасается, что ситуация со списками повторится на выборах в парламент, призвав к пересмотру механизма обжалования решений ведомства. Он добавил, что для успешного проведения плебисцита важны четыре фактора: политический консенсус, безопасность, финансирование и законодательство.

В понедельник, 17 января, состоялось заседание ливийского парламента. Спикер Палаты представителей Агила Салех подтвердил необходимость сформировать новый кабинет министров, поскольку срок мандата переходного Правительства национального единства истек в минувшем месяце.

Депутат Салем Канан в ходе сессии резко отреагировал на недавний призыв специального посланника генсека ООН Стефани Уильямс провести всеобщее голосование до начала июля 2022 года. Он заявил, что американка не имеет права навязывать североафриканской стране дату выборов.

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ливия имад ас-саих вик ливии
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