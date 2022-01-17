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Депутат Госдумы Вассерман заявил о праве России не учитывать интересы Запада

Политика
Депутат Госдумы Вассерман заявил о праве России не учитывать интересы Запада
vk.com  /  Онотоле Вассерман

Москва, 17 января. Депутат Госдумы РФ и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал результаты переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности.

По его словам, в ходе трехраундовых консультаций не удалось достигнуть значительного прогресса между сторонами. Запад однозначно показал, что не готов идти на уступки по выдвинутым Москвой требованиям по дальнейшему нерасширению НАТО в восточном направлении, в том числе на территорию Украины и Грузии.

Проявив такую упертость Запад допустил критическую ошибку. Показав, что НАТО не готово принимать во внимание интересы Москвы, страны коллективного Запада расписались в ответственности за соответствующую реакцию со стороны Кремля.

«Теперь у нас развязаны руки. Мы можем действовать исходя из того, что Запад не хочет учитывать наши интересы – значит, мы вправе не учитывать западные интересы», – сказал он.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что Кремль ждет письменного ответа от Запада на предложения по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе. Тем временем Государственный департамент заявил о готовности Соединенных Штатов и НАТО к новому раунду переговоров с российской стороной.

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россия запад вассерман
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