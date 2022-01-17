Hello, darkness, my old friend: топ-5 песен в стиле Грустного понедельника

В третий понедельник января наступает «самый депрессивный день года» — так называемый Грустный понедельник (Blue Monday), введенный британским психологом Клифом Арналлом в 2005 году. Эксперт рассчитал эту дату с помощью математической формулы, учитывая метеорологические данные, психологические и экономические факторы. И пусть его теория признана псевдонаучной, у нас есть средство, как сделать этот день чуточку легче. Ведь, согласитесь, когда разделяешь свои чувства с миром, то все уже не так плохо?

ФАН представляет топ-5 идеальных песен в стиле Грустного понедельника.

The Sound of Silence (1964)

«Звук тишины» американского дуэта Simon & Garfunkel — одна из самых меланхоличных композиций 1960-х. Пол Саймон написал ее, впечатлившись одним из ужаснейших событий в истории США — убийством президента Джона Кеннеди. После выхода на пластинке песня возглавила хит-парад страны и в целом стала одной из самых известных в репертуаре коллектива. Ну а закрепилась популярность трека, когда он стал частью культового фильма «Выпускник» с Дастином Хоффманом в главной роли.

Creep (1992)

Radiohead — одна из величайших рок-групп в истории, однако ее музыка подходит далеко не всем. Депрессивная и задумчивая, она хороша для таких дней, как этот, ну а композиция Creep, написанная Томом Йорком, отличный тому пример. В момент выхода на радио в родной Великобритании песню не приняли — стать хитом ей, как ни странно, помог Израиль, а потом уже и США. Со временем Creep стала настоящей классикой, однако своему автору так и не полюбилась — вживую композицию музыканты исполняют крайне редко.

Hurt (2003)

Сингл легенды американского кантри Джонни Кэша — настоящая исповедь о боли. Лиричная композиция рассказывает о человеке, прожившем свою жизнь, но не оставившим надежду начать все сначала. К слову, песня написана другим музыкантом — лидером рок-группы Nine Inch Nails Трентом Резнором. Идея Кэша сделать на нее кавер не казалась ему удачной, но ровно до первого прослушивания, когда Резнор был глубоко тронут исполнением мастера. А музыкальный ролик, вышедший к песне, стал своеобразной эпитафией великому певцу — спустя семь месяцев после премьеры 71-летний Кэш скончался.

Atmosphere (1980)

Британцы Joy Division — настоящий флагман всего мрачного и готического в рок-музыке конца 1970-х. На это, без сомнений, повлияло место, где выросли участники группы, — безжизненные предместья Манчестера, и характер Йена Кертиса, вокалиста и автора песен. Вязкая и немного давящая по звучанию Atmosphere — своеобразная квинтэссенция стиля группы. Недаром английский музыкальный журнал NME поставил эту композицию на первое место в списке 20 лучших готических треков.

Alison (1994)

Обволакивающее звучание Slowdive, еще одной британской группы, — идеальное завершение Грустного понедельника. Яркие представители стиля шугейза, они остались не столь заметны на мировой музыкальной арене, однако стали примером для многих последующих молодых исполнителей. В целом можно включать любую песню из пяти записанных группой альбомов, чтобы погрузиться в приятную и туманную меланхолию. Однако сегодня мы выбрали Alison, украшенную приятным вокалом Рейчел Госвелл.