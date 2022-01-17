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Народная милиция ДНР заявила о переброске бойцов «Правого сектора» в Донбасс

Армия
Народная милиция ДНР заявила о переброске бойцов «Правого сектора» в Донбасс
Федеральное агентство новостей

Донецк, 17 января. Украинская армия готовится к проведению новых провокаций на горловском направлении в Донбассе, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также сообщил, что на позиции украинских силовиков у линии соприкосновения прибывают радикалы из запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1. В связи с этим оборонное ведомство республик не исключает провокаций со стороны Киева.

«По полученной информации, в расположение 13-го батальона 95-й бригады в район Новгородского прибыли до 20 боевиков "Правого сектора"», — сказал Басурин.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские военные один раз обстреляли территорию ДНР. В Народной милиции ЛНР также заявили, что в Донбасс прибыла группа западных журналистов для создания «постановочных сюжетов», передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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