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Дочь онкобольной Заворотнюк поделилась подробностями о состоянии актрисы

  /   Обновлено: 17 января 2022 20:06
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк поделилась подробностями о состоянии актрисы
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 января. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о переживаниях из-за онкологического заболевания матери. Модель призналась, что ей тяжело видеть, в каком состоянии находится звезда.

Родные Заворотнюк стараются оградить артистку от постороннего внимания: она уже несколько лет борется с глиобластомой головного мозга. Однако дочь артистки периодически держит поклонников в курсе подробностей о здоровье матери.

Так, Заворотнюк-младшая ответила в Instagram одному из подписчиков, который поинтересовался, пошла ли звезда ситкома «Моя прекрасная няня» на поправку.

«Смотря с чем сравнивать. Держимся как можем. Она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой», — поделилась модель.

Дочь онкобольной Заворотнюк поделилась подробностями о состоянии актрисы
Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Заворотнюк также рассказала, как борется с тревожностью из-за переживаний за маму. Модель старается чаще путешествовать и общаться с близкими, но ей не всегда удается сохранить позитивный настрой. По словам модели, она дает себе время на скорбь и пытается принять ситуацию, в которой оказалась ее семья.

Модель ранее призналась, что заподозрила у себя коронавирус после новогодних праздников. Летом Заворотнюк уже переболела COVID-19, однако на каникулах она снова почувствовала недомогание.

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