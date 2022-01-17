Baijiahao: смертоносный арсенал ВС РФ не оставит НАТО шансов на победу в случае войны

Пекин, 17 января. Россия имеет в своем распоряжении две очень мощных боевых системы, которые позволят стране выйти победителем из военного противостояния с НАТО.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что Североатлантический альянс в последние годы ведет себя крайне агрессивно в отношении РФ. По мнению авторов статьи, западным военным не стоит испытывать терпение российской стороны, которая обладает целым арсеналом смертоносных вооружений, передает «ПолитРоссия».

Эксперты считают, что как минимум две боевых системы российского производства представляют огромную опасность для НАТО. Первой является ядерный подводный беспилотник «Посейдон», который может превратить в руины любой прибрежный город США. Вторым гигантским оружием армии РФ стала межконтинентальная ракета «Сармат».

«"Сармат" может использовать десять тяжелых или 15 средних боеголовок. Каждая из них может поражать цели по отдельности», — рассказали эксперты.

По словам специалистов, внушительный арсенал ВС РФ не оставит США и другим странам НАТО шансов на победу, если они решатся напасть. В Китае убеждены, что смертоносное оружие позволит Москве разгромить противника в считанные часы в случае войны.

Ранее в Болгарии заявили, что американцы сознательно подталкивают Европу к вооруженному противостоянию с РФ. Там считают, что подобные выходки могут обернуться для США катастрофическими последствиями.