Союстов: Гражданская война оставила Украину без единственного завода, выпускавшего патроны

Гражданская война на юго-востоке оставила Украину не только без донбасского угля, но и без единственного патронного завода. Все попытки Киева после 2014 года обзавестись таким предприятием на текущий момент вылились лишь в невыполненные обещания.

Патронное затоваривание

"— Товарищ замполит, патроны кончились!

— Иванов, вы же коммунист!

И пулемет застрочил с новой силой».

Был когда-то в нашей стране такой популярный анекдот. Не исключено, что через некоторое время он станет весьма актуальным для Украины. Если, конечно, слово «коммунист» заменить на нечто более свойственное для Киева. Например, на «националист».

Почему я вспомнил вышепроцитированный анекдот? Потому что Украина, воюющая в Донбассе с собственным населением и вовсю, по крайней мере — на словах, готовящаяся воевать с армией России, не имеет собственного полноценного патронного производства.

Примечательно, что начиналась «патронная» эпопея для страны вполне благостно. В наследство от Прикарпатского, Одесского и Киевского военных округов Советского Союза, Украина получила колоссальное количество вооружения, военной техники, мобилизационных запасов и боеприпасов. К этому следует добавить еще и громадное количество боеприпасов, принадлежавших группе советских войск в Германии и после падения Берлинской стены в спешке вывезенных на украинскую территорию. Словом, к моменту распада Советского Союза запасов патронов на Украине оказалось столько, что они не умещались на армейских складах и базах длительного хранения. Плюс к этому Украине достался Луганский станкостроительный завод. Это было единственное предприятие с полным циклом патронного производства в стране, но зато мощнейшее. Луганский станкостроительный считался одним из флагманов патронной отрасли в СССР.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Новые украинские владельцы советского военного имущества немедленно начали его «осваивать», за бесценок продавая патроны куда угодно, включая Соединенные Штаты, а также страны Ближнего Востока и Африки. Сей бизнес приобрел столь невиданные масштабы, что «засветился» даже в голливудском блокбастере 2005 года «Оружейный барон».

Несмотря на активно реализуемую кампанию продаж, не менее активное воровство, пожары и взрывы на армейских складах, а также прочие варианты «усушки и утруски», огромные запасы патронов для советских пистолетов, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок на Украине, казалось, не убывали. Показательный момент — когда в начале двухтысячных на Украине пропали 50 млн. патронов калибра 7,62 мм, этого просто никто не заметил!

В связи с патронным затовариванием, предприятие в Луганске лишилось госзаказов, что быстро поставило процветавший во времена СССР завод на грань банкротства. В поисках спасения, руководство Луганского станкостроительного сдало в металлолом почти 5 тыс. тонн ценнейшего оборудования, а также в нарушение закона сняло с хранения и продало по демпинговым ценам за границу «мобилизационную» линию по производству автоматных патронов, предназначенную для развертывания в случае вступления Украины в войну.

Федеральное агентство новостей /

Годы сплошных обещаний

Эти меры предприятие не спасли, и в 1998 году было возбуждено дело о банкротстве Луганского станкостроительного завода. Затем последовала санация, в ходе которой основным инвестором предприятия, переименованного в Луганский патронный завод, стало ЗАО «Бринкфорд». По состоянию на май 2010 года основными акционерами Луганского патронного считались уже четыре кипрских компании. При этом предприятие оставалось стабильно убыточным и по этой причине никакого интереса у украинского государства не вызывало.

Далее грянули известные события 2014 года, в ходе которых Киев окончательно утратил контроль над Луганским патронным заводом. Развернувшиеся в Донбассе боевые действия чуть ли не впервые заставили украинское руководство обратить внимание на положение дел с патронами. Последующие ревизии показали, что, несмотря на обширные распродажи и иные способы разбазаривания запасов советских патронов, их на складах осталось еще немало. Грубо говоря, на продолжение гражданской войны этих запасов украинским силовикам должно было хватить. Правда, имелся ряд «но».

Во-первых, в связи с массовым нарушением на Украине после 1991 года условий хранения боеприпасов отнюдь не все сохранившиеся патроны к 2014 году оказались пригодны к использованию. Точнее даже так: никто на Украине не мог точно сказать, какие из оставшихся патронов еще «живые», а какие нет.

Во-вторых, среди сохранившихся запасов наблюдался явный дисбаланс. На украинских складах имелось с избытком 7,62-мм патронов, зато обнаружилась нехватка 9-мм патронов к пистолетам Макарова и 5,45-мм — к автоматам АК-74.

В-третьих, постмайданная Украина не имела возможности для быстрого возобновления запасов патронов. Почему? Потому что не имелось предприятий, выпускающих капсюли и пироксилиновые пороха, необходимые для выпуска патронов советского образца. Да, на шосткинском заводе «Звезда» спешно начали восстанавливать производство необходимых порохов. Да, украинские посредники бросились в Восточную Европу за нужными капсюлями и готовыми патронами. Однако полностью решить таким образом «патронную» проблему не получилось. Почему? Потому что после утраты Луганского патронного завода, у Украины не осталось ни одного предприятия с патронным производством полного цикла, а зависеть на 100% от иностранных поставщиков было бы для Киева и слишком опасно, и запредельно дорого.

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

В общем, без собственного патронного завода Украины было никак не обойтись. А потому такой завод немедленно начали строить. По крайней мере — на словах.

Еще осенью 2014 года гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов пообещал «в течение двух лет построить современный завод по производству снарядов и патронов».

В конце 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк пообещал, что через год на Украине будет создана линия изготовления боеприпасов к стрелковому оружию.

В июле 2016 года все тот же гендир «Укроборонпрома» сообщил, что на рассмотрении правительства находятся проектная документация и смета нового патронного завода, который вот-вот начнет строиться.

В марте 2017-го кабмин Украины принял постановление о государственной целевой программе создания и обновления производства боеприпасов до 2021 года. В июле президент Украины Петр Порошенко лично пообещал построить в Украине патронный завод, на что из госбюджета должны были быть выделены 1,4 млрд. гривен. В декабре в министерстве экономики сообщили, что, мол, уже ведется подготовка к запуску патронного завода в 2018–2019 годах.

Сыпавшие обещаниями украинские спикеры постоянно путались в географических точках, где планируется возведение нового патронного завода. Анонсированные сроки начала строительных работ постоянно «съезжали» вправо. Наблюдалась путаница с номенклатурой планируемых к выпуску на будущем заводе патронов — для советского стрелкового оружия (которое состояло на вооружении ВС и МВД Украины) или для «стрелковки» стран НАТО (желание вооружиться которой силовики Украины постоянно декларировали)? Несмотря на все эти «косяки», украинское государство исправно выделяло средства для «проработки вопросов», связанных с постройкой нового патронного завода. Столь же исправно эти средства уходили в никуда. Конец президентства Порошенко Украина встретила по-прежнему без собственного предприятия с патронным производством полного цикла.

mvs.gov.ua / Пресс-служба МВД Украины

«На дурака не нужен нож…»

Правда, на предприятии «СпецТехноМаш» удалось наладить выпуск гильз для 12,7-мм патронов, а на предприятии «Форт» после выделения ему из госбюджета 69 млн. гривен и закупки «современного иностранного станочного парка» запустили неполный цикл производства патронов для пистолетов Макарова. Министр МВД Украины пообещал , что в скором будущем «Форт» станет выпускать всю линейку патронов, необходимую украинским силовикам. Однако и этому обещанию не суждено было сбыться — в марте 2020 года СБУ сообщила о фактах массового разворовывания средств на заводе «Форт». Оказалось, что «новейшие» станки, которые были закуплены для производства боеприпасов, на самом деле изготовлены в начале прошлого века, технически неисправны и не отвечают условиям контракта. То есть, кроме как 9-мм пистолетных «Форт», иные патроны выпускать не мог.

При президенте Украины Владимире Зеленском в Киеве вновь заговорили о необходимости постройки свечного заводика… Пардон, патронного завода. В июне 2021 года главы «Укроборонпрома» Юрий Гусев сообщил о заключении соглашения с канадскими компаниями, предусматривающего создание нового патронного производства. Падкие до сенсаций украинские СМИ принялись регулярно публиковать горячие новости по этой теме. Завод построят в Житомире — городской совет уже дал согласие на составление техдокументации по землеустройству! Американцы готовы инвестировать в строительство более 100 млрд. долларов! Также инвесторами выступят канадские компании GL Munitions Inc. и Waterbury-Farrel!

Pr Scr yandex.ru/maps / Яндекс

«Ну, теперь-то точно построят!» — решила украинская общественность, совершенно не обратив внимания на то, что компания GL Munitions Inc. существовала всего пару месяцев и даже еще не удосужилась завести свой собственный сайт в интернете. В общем, продолжение было ожидаемым. 15 сентября GL Munitions Inc. самоликвидировалась , оставив Киев без некоторого количества денег и патронного завода, но зато с носом.

Конец «патронной» эпопеи? Отнюдь.

Совсем недавно появилось сообщение, что GL Munitions Inc. возродилась к жизни под названием Gold Leaf Munitions и вновь готова к сотрудничеству с Украиной! Стороны обмениваются меморандумами о намерениях. Речь, разумеется, по-прежнему идет о постройке нового патронного завода.

Знаете, тут на память приходит уже не анекдот, а известная песенка из советского кинофильма «Приключения Буратино»:

«На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь — И делай с ним, что хошь!»

Есть ощущение, что именно эти строчки лучше всего отражают текущее состояние «патронной» эпопеи на Украине. Как говорится — ничего личного, just business.

Так или иначе, но можно констатировать, что в ближайшие год-два свой собственный патронный завод Украине не светит. Что совершенно не означает прекращения эксплуатации рядом заинтересованных лиц на Украине и за ее пределами темы постройки нового украинского патронного предприятия в целях личного обогащения.