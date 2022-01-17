США и ЕС посчитали «слишком сложным» отключение России от SWIFT в качестве санкции

Вашингтон, 17 января. США и Евросоюз отказались от идеи отключения России от SWIFT ввиду того, что это очень сложно сделать. Ранее такая мера предлагалась в качестве одной из санкций, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В Вашингтоне и Брюсселе посчитали, что такой шаг грозит дестабилизацией на финансовых рынках в краткосрочной перспективе и может способствовать созданию альтернативной платежной системы. Не исключено, что в рамках новой инфраструктуры доминирование западных стран окажется под вопросом в среднесрочной перспективе.

ЕС и США, как свидетельствуют правительственные источники, вместо исключения страны из SWIFT решили ввести крупные экономические штрафы против основных российских банков.

Будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц ранее подтвердил, что блокировка доступа России к межбанковской системе SWIFT отзовется негативными последствиями для мировой экономики.