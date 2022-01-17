Новые мутации еще будут: стоит ли опасаться «развития» омикрон-штамма

Никто не может исключить, что на смену «Омикрона» не может прийти другой штамм. Ведь процесс этот случайный и предугадать его нельзя. Однако паниковать из-за обнаружения в Академической лаборатории в городе Упсале новой мутации омикрон-штамма тоже не стоит. Так считает вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Свою точку зрения ученый объяснил в беседе с ФАН.

«Само появление мутаций еще ничего не значит. Мутации появляются с какой-то регулярностью. И в основном в тех странах, где низкий уровень иммунитета коллективного, где много зараженных людей. Это стихийный процесс, случайный. В Швеции могли обнаружить мутацию, но нужно исследовать, как она влияет на так называемый фенотип вируса, то есть на проявления в организме заболевших людей, которые он вызывает. Еще пока рано говорить. И потом будут новые мутации, или некоторое время их не будет, но на ход эпидемии это не влияет существенно», — заявил вирусолог Аграновский.

Накануне газета Upsala Nya Tidning сообщила, что новая мутация омикрон-штамма была обнаружена в Дании, Норвегии и в Калькутте, где за короткое время распространилась очень широко. Подвариант был зарегистрирован в пятницу, 14 января, у трех человек, он получил название BA.2.