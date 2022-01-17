Танкисты ЗВО развернули масштабные учения на полигонах в пяти регионах России

Санкт-Петербург, 17 января. Танковые войска Западного военного округа развернули масштабные командно-штабные учения на полигонах в пяти регионах России, сообщает пресс-служба ЗВО.

Согласно обнародованным данным, в тренировочных мероприятиях задействуют свыше 800 военнослужащих, а также более 300 единиц военной техники и вооружения танкового объединения округа.

«В ходе тренировки будет решено более 50 вводных задач по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак по позициям "противника"», — говорится в пресс-релизе.

Ранее, как сообщает RT, военнослужащие Западного военного округа приняли участие в маневрах на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Кроме того, бойцы спецназа ЗВО совершили первые в 2022 году парашютные прыжки на учениях под Тамбовом.