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Замглавы ФАС Королев объяснил нюансы нового тарифообразования в электроснабжении

  /   Обновлено: 17 января 2022 19:24
Экономика
Замглавы ФАС Королев объяснил нюансы нового тарифообразования в электроснабжении
pixabay.com

Казань, 17 января. Россиян с 1 января 2023 года ожидает изменение порядка формирования тарифов на электроэнергию, пишет «Российская газета».

Расценки будут определяться в регионах и устанавливаться на пять лет, пояснил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев во время заседания коллегии комитета по тарифам Республики Татарстан.

Пятилетний горизонт планирования тарифов, по его словам, «повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей».

Также установить долгосрочные сетевые тарифы должны помочь регуляторные соглашения. Для их согласования обязательным условием является наличие инвестиционной программы у сетевой организации. Первый документ, который касается тарифов, уже подписан в Пермском крае, отметил Королев.

Несколько министерств ранее получили поручение вице-премьера Александра Новака проработать вопросы дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании.

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тарифы фас электричество электроэнергия
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