В Бразилии установили инсталляцию жертвам коронавируса

365 манекенов, одетые в разноцветные наряды, парят над головами, подобно душам людей, не сумевшим победить опасное заболевание.

Идея инсталляции под названием «Ренассименто» принадлежит художнику Сирону Франко. Площадкой для ее реализации он избрал музей Casa das Rosas в Сан-Паулу. Подвешенные на специальных фермах на шестиметровой высоте манекены призваны напомнить о тех жертвах, которые принесла на Землю эпидемия коронавируса. Горожане по достоинству оценили творение автора.

«Эта выставка напоминает нам о том, что происходит, о серьезности COVID-19, о том, сколько врачей погибло, пытаясь спасти других», — считает посетитель выставки Телма.

Посетитель выставки Порфирио считает, что такие произведения необходимы. Ведь они напоминают людям о серьезности последствий опасного заболевания.

«Я думаю, что искусство способно помогать, особенно в эти трудные времена. Человечество переживает пандемию и потери, я считаю, необходимо привлекать к этому внимание», — высказался Порфирио.

Выставка в бразильском Сан-Паулу открыта для всех желающих и продлится с 15 января по 20 марта.