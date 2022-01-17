Сотрудники МИД Ирана прибыли в саудовскую Джидду для участия в работе ОИС

Эр-Рияд, 17 января. Трое иранских дипломатов, ранее получивших визы от руководства Саудовской Аравии, прибыли в Джидду для участия в работе базирующейся здесь Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.

Выдача разрешений на въезд в королевство для сотрудников внешнеполитического ведомства Ирана стала очередным шагом в деле нормализации отношений Тегерана и Эр-Рияда. Дипломатические связи между двумя странами были разорваны в 2016 году из-за острых противоречий вокруг нескольких ближневосточных кризисов, например, в Сирии, Йемене и Ливане, где Иран и Саудовская Аравия поддерживают соперничающие между собой шиитские и суннитские движения.

Noticeable "conjunctural" diplomatic indicator. #Iranian diplomats arrive in #Saudi to take up @OIC_OCI Organisation of Islamic Cooperation posts https://t.co/U96xTOJEuC — Mariamme Nadjaf (@MNadjaf) January 17, 2022

В прошлом году два противника провели череду встреч при посредничестве Багдада, на которых подчеркнули намерение к нормализации отношений. Подобные заявления официальные лица обеих стран делали и ранее, однако до прямых переговоров дело не доходило. За первые четыре раунда, прошедших в иракской столице, каких-либо выдающихся результатов достигнуто не было, однако обе стороны выразили удовлетворение «позитивным и конструктивным» диалогом.

Отправка иранских дипломатов в королевство стала первым реальным показателем улучшения отношений. Не исключено, что в случае успешного завершения пятой встречи, которую анонсировал посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди, две страны смогут восстановить дипломатические связи. В частности, о готовности Тегерана вновь открыть представительство в Эр-Рияде сообщил Хатибзаде. При этом дипломат намекнул, что для положительного результата переговоров властям Саудовской Аравии стоит ограничить враждебную риторику в адрес Исламской республики, так как на фоне продолжающихся встреч в Багдаде официальные лица королевства неоднократно заявляли о «деструктивной роли Ирана в регионе».

Iran to reopen Organisation of Islamic Cooperation (OIC) representative office in Saudi Arabia https://t.co/nZUH5WFDTf pic.twitter.com/FRnHSUquz8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 17, 2022

Еще в прошлом месяце глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью изданию Al Jazeera заявил о готовности Тегерана «возобновить отношения с Саудовской Аравией в любой момент». Он указал на значимость сотрудничества между странами региона и подчеркнул, что они могут решить свои проблемы и без участия США. Он выступил против военного присутствия Штатов на Ближнем Востоке и отметил, что большинство конфликтов здесь удалось бы разрешить путем диалога с участием Тегерана, Эр-Рияда, Анкары и Каира.

Baghdad to Host New Round of Iran-Saudi Talks Soon: Envoy https://t.co/D0lRnq4lKh — IIT Turkey News (@TurkeyNewsIIT) January 8, 2022

Основной интерес Саудовской Аравии в нормализации отношений с Ираном заключается в возможности оказать влияние на стороны войны в Йемене, в которой королевство «завязло» после ввода войск в 2015 году для помощи официально признанному правительству Мансура Хади. Иран же поддерживает шиитских повстанцев-хуситов, которые регулярно подвергают атакам беспилотников саудовские города. При этом инициатива в затяжной войне постоянно переходит из рук в руки, усугубляя царящий в стране гуманитарный кризис.

В настоящее время армия вновь начала теснить повстанцев, ранее захвативших обширные территории в центре республики. Это может позволить посредникам наконец усадить руководство двух лагерей за стол переговоров, поскольку побеждавшие ранее хуситы отказывались от примирения.