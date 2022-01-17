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Аналитик Чазан констатировал раскол в Правительстве ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Политика
Аналитик Чазан констатировал раскол в Правительстве ФРГ из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 17 января. Вопрос о запуске российского газопровода «Северный поток — 2» спровоцировал раскол в Правительстве ФРГ, пишет британский аналитик Гай Чазан.

Проект трубопровода вызвал разногласия не только между Берлином и Вашингтоном, отметил эксперт. По его словам, на фоне украинской проблематики «СП-2» стал яблоком раздора внутри самой Германии.

Чазан раскрыл неутешительные для ФРГ и Евросоюза последствия, к которым привела борьба с газовой магистралью. В немецком кабмине возник раскол, и это означает, что у Берлина все еще нет общей позиции по «СП-2».

Если представители социал-демократической партии заявляют о необходимости российского газа для промышленности Германии, то «Зеленые» выступают против. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался одобрить санкции против трубопровода, а тем временем глава МИД страны Анналена Бербок настаивает на блокировке проекта в случае эскалации обстановки на Украине.

Аналитик Чазан констатировал раскол в Правительстве ФРГ из-за «Северного потока — 2»
bearinthenorth

«Разногласия ослабляют Германию и Евросоюз. Мы видим, что у Берлина нет консолидированной позиции», — согласился с мнением аналитика эксперт по Восточной Европе Штефан Майстер.

Как сообщалось ранее, Вашингтон продолжает обсуждать с европейскими лидерами возможность блокировки запуска «Северного потока — 2». Об этом рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пишет НСН.

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евросоюз германия сп-2 майстер
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