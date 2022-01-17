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Сибирская ведьма Голунова заявила, что в 2022 году человечество ждет серьезное испытание

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Общество
Сибирская ведьма Голунова заявила, что в 2022 году человечество ждет серьезное испытание
vk.com  /  Елена Голунова

Москва, 17 января. Сенсационный прогноз на 2022 год сделала известная сибирская ведьма Елена Голунова. Она считает, что человечество ожидает серьезное испытание, которое будет стоить жизни людей.

По словам ясновидящей, она регулярно поддерживает общение с духами и часто обсуждает с ними судьбу человечества. Колдунья объяснила, что из-за постоянного контакта с потусторонним миром ей приходится редко появляться в медийном пространстве. Экстрасенс уточнила, что предпочитает вести более закрытый образ жизни.

Сибирская ведьма Голунова заявила, что в 2022 году человечество ждет серьезное испытание
pixabay.com /

«Те, кто поверит, смогут спастись и продолжить свой земной путь, а те, кто не может поверить, навсегда уйдут в мир иной», — цитирует слова Голуновой издание «Политика Сегодня».

Пока неизвестно, в связи с чем ведьма решила прервать молчание. Однако ее заявление вызвало множество обсуждений среди пользователей Сети.

Пророк Орасио Вильегас предрек миру ядерную войну с участием четырех сильнейших держав. Предсказатель считает, что участниками станут США, Северная Корея, Китай и Россия.

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Все новости / Общество / Сибирская ведьма Голунова заявила, что в 2022 году человечество ждет серьезное испытание
предсказание 2022 Голунова
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