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Фонд «Созидание» заменил батареи в доме участницы Великой Отечественной войны из Сычевки

Общество
Фонд «Созидание» заменил батареи в доме участницы Великой Отечественной войны из Сычевки
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Смоленск, 17 января. Благотворительный фонд «Созидание» помог вернуть тепло в дом пенсионерки из села Сычевка Смоленской области.

В декабре основатель фонда Сергей Неверов побывал в гостях у пожилой Тамары Мядель — участницы Великой Отечественной войны. Женщина успела окончить семь классов, когда началась война.

По ее словам, это было страшное время. Чудом удалось выжить в эпидемию тифа, а также пережить голод и не погибнуть от неразорвавшихся бомб. После освобождения Сычевки в 1943 году Мядель пошла работать в госпиталь связной, чтобы отвозить секретную почту.

Общаясь с пенсионеркой, Неверов обратил внимание, что в квартире достаточно прохладно. Как оказалось, система отопления — котел и батареи, требовали срочной замены.

Фонд «Созидание» заменил батареи в доме участницы Великой Отечественной войны из Сычевки
Prt Scr instagram.com / @sozidanie67

Сотрудники благотворительной организации оперативно выполнили все работы, заменив старый котел и две батареи. Благодаря этому в квартиру вновь вернулось тепло и стало уютнее. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте фонда «Созидание».

Сотрудница салона сотовой связи ранее спасла 85-летнюю пенсионерку от мошенников в Иркутске. Ей позвонили якобы из банка и попросили перевести деньги на определенный счет.

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