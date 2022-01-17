Фонд «Созидание» заменил батареи в доме участницы Великой Отечественной войны из Сычевки

Смоленск, 17 января. Благотворительный фонд «Созидание» помог вернуть тепло в дом пенсионерки из села Сычевка Смоленской области.

В декабре основатель фонда Сергей Неверов побывал в гостях у пожилой Тамары Мядель — участницы Великой Отечественной войны. Женщина успела окончить семь классов, когда началась война.

По ее словам, это было страшное время. Чудом удалось выжить в эпидемию тифа, а также пережить голод и не погибнуть от неразорвавшихся бомб. После освобождения Сычевки в 1943 году Мядель пошла работать в госпиталь связной, чтобы отвозить секретную почту.

Общаясь с пенсионеркой, Неверов обратил внимание, что в квартире достаточно прохладно. Как оказалось, система отопления — котел и батареи, требовали срочной замены.

Prt Scr instagram.com / @sozidanie67

Сотрудники благотворительной организации оперативно выполнили все работы, заменив старый котел и две батареи. Благодаря этому в квартиру вновь вернулось тепло и стало уютнее. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте фонда «Созидание».

Сотрудница салона сотовой связи ранее спасла 85-летнюю пенсионерку от мошенников в Иркутске. Ей позвонили якобы из банка и попросили перевести деньги на определенный счет.