Саша Круглова рассказала, как игра на балалайке помогла ей сделать карьеру поп-певицы

Российская певица, композитор и автор песен Саша Круглова рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как, сохраняя приверженность традиционным ценностям, можно добиться успеха и признания миллионов поклонников.

По словам певицы, традиционные ценности и образование дают ей ту основу, на которой она развивает свое творчество.

«Я вообще достаточно религиозный человек, я за чистоту, за добро. Во многом именно моя энергетика, мое желание и стремление к чистоте дают мне музыку. Я сама пишу музыку, она, как правило, мне снится, и потом я ее записываю. То есть я даже ничего не придумываю, музыка сама ко мне приходит, и, я думаю, отчасти потому, что у меня светлый разум», — рассказала Саша Круглова.

По этой же причине певица отказывается от использования элементов поп-культуры в своем творчестве и сценическом образе, таких как татуировки и пирсинг.

«Я old school, то есть училась и воспитывалась на старой школе, мне это безумно нравилось. Можно даже сказать, что я являюсь противником современных движений. Меня даже чисто эстетически это не привлекает, скорее, даже отталкивает. На мой взгляд, это проявления психологического дисбаланса. Поэтому мне кажется, что если у человека есть стремление сделать тату — он может ее сделать, но не всегда мне это кажется привлекательным», — пояснила Саша Круглова.

instagram.com / @sashakruglovamusic

«Зрелый человек рано или поздно приходит к тому, что ему становится интересно следить за миром, политикой, историей. Я всегда следила за политикой. У меня вообще в семье все люди творческие, хотя никто не работает в музыкальной индустрии», — отметила Саша Круглова.

Многое для понимания жизни и для творчества дает ей классическая литература. Из современной прозы певица предпочитает литературу на политико-экономические темы.

Увлечение традиционной культурой, по словам певицы, привело ее к первым успехам в шоу-бизнесе.

«У нас была группа, мне было 15 лет, мы с мальчиком делали музыку на английском языке. Я играла на балалайке, он играл на гитаре, и, на мой взгляд, у нас были потрясающие песни — про любовь, про свободу, то есть такая современная актуальная музыка. Нашу музыку очень хорошо покупали в Англии, Норвегии, других странах просто потому, что мы делали качественный музыкальный материал», — рассказала Саша Круглова.

По словам исполнительницы, оригинальность повышает интерес к артисту на первых шагах карьеры, но, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе, важны не внешние атрибуты, а целеустремленность и упорство в достижении поставленных целей.

«Мне никто не помогал, в меня верил только один менеджер. В 17 лет я уже работала, гастролировала в качестве бэк-вокалистки со многими известными коллективами, такими как «А'Студио». Я пела с кавер-коллективами тоже. Когда человек встает первый раз на персональную сцену в пять лет, то накапливается большой опыт. В 18 лет я уже начала работать с большими артистами, сама уже писала музыку и в 20 лет поставила свою первую песню в эфир на радио. Главное, конечно, — профессиональные способности, дар, талант, но и желание самого человека тоже много значит, потому что когда есть талант, но нет желания — ничего не получается», — отметила Саша Круглова.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«У меня очень много задумок, которые хочется реализовать, и не только в моей профессии. У меня также есть идеи насчет благотворительных программ. Это все в будущем, а пока я стараюсь достигать определенной популярности для того, чтобы реализовывать свои проекты», — заявила Саша Круглова.

К своей популярности певица относится как к капиталу, который дает ей возможность постоянно совершенствоваться, повышать свои знания — с одной стороны, но также дает ей возможность помогать другим людям.

Касаясь темы вакцинации от коронавируса, певица отметила, что она сторонница вакцинирования и сама уже сделала две прививки.