Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 20:42
20:42
Ученые Университета Васэда заявили о пользе медленного пережевывания пищи для фигуры
20:41
Экономика
Главные тренды в недвижимости, курсе валют и судебной практике обсудят в «Патриоте»
20:41
Происшествия
Молния ударила в самолет рейса Тюмень — Сочи
20:41
Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
20:39
Политика
МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности
20:38
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
20:38
Общество
Воронежский водитель спас кота от нападения стаи бродячих собак
20:37
Общество
«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов
20:34
Общество
Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»
20:34
Политика
Сенатор Пушков: Facebook нарушил закон из-за блокировки страницы делегации России в Вене
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин поручил кабмину сделать доступными ипотечные кредиты на ИЖС

Экономика
Путин поручил кабмину сделать доступными ипотечные кредиты на ИЖС
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), говорится на сайте Кремля.

Перечень поручений опубликован по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ответственным за исполнение назначен председатель Правительства России Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 1 апреля 2022 года, далее — один раз в шесть месяцев.

«Определить начиная с 2022 г. целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов и обеспечить доступность таких кредитов для населения», — говорится в тексте поручения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению российского лидера проконтролирует обоснованность роста цен на строительные материалы. Ведомство, как распорядился Путин, должно мониторить рынок со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Путин поручил кабмину сделать доступными ипотечные кредиты на ИЖС
путин кабмин ипотека кредитование поручение путина ижс
Комментировать