Путин поручил кабмину сделать доступными ипотечные кредиты на ИЖС

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), говорится на сайте Кремля.

Перечень поручений опубликован по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ответственным за исполнение назначен председатель Правительства России Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 1 апреля 2022 года, далее — один раз в шесть месяцев.

«Определить начиная с 2022 г. целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов и обеспечить доступность таких кредитов для населения», — говорится в тексте поручения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению российского лидера проконтролирует обоснованность роста цен на строительные материалы. Ведомство, как распорядился Путин, должно мониторить рынок со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.