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Кровавый уикэнд унес жизни более 100 человек в США

Весь мир
Кровавый уикэнд унес жизни более 100 человек в США
Федеральное агентство новостей  / 

Запредельный уровень вооруженного насилия в США уже давно воспринимается в качестве нормы. Всплеск убийств и расстрелов, который наблюдается в стране, где спецслужбы имеют тотальный контроль над гражданами, а полиция славится своими жесткими действиями, может показаться странным. Однако, если учесть, что в стране уже шестой год идет необъявленная «холодная гражданская война», то все становится на свои места.

Орегон

Прошедшие выходные стали не очень удачными для поклонников американского рэпа. В пятницу вечером шесть человек были ранены в ходе стрельбы, которая раздалась на рэп-концерте в городе Юджин, штат Орегон.

Согласно информации, предоставленной местной полицией, стрельба произошла в WOW Hall, где должны были выступать исполнители Lil Bean и Zay Bang. Все пострадавшие были доставлены в больницу, подробности о их состоянии не разглашаются.

Несмотря на то, что полиция сообщила о наличии подозреваемого, в настоящее время предполагаемый злоумышленник остается на свободе.

«У нас есть мужчина в толстовке с капюшоном, которого видели бегущим на запад по 8-й авеню сразу после стрельбы. Мы думаем, что это наш подозреваемый», — сообщил начальник полиции Юджина Крис Скиннер на брифинге для прессы.

Флорида

Также в пятницу вечером в своем автомобиле был расстрелян рэпер из Майами Wavy Navy Pooh. Департамент полиции сообщил, что автомобиль Toyota, в котором ехал Шандлер Бобьен — настоящее имя исполнителя — был изрешечен пулями неподалеку от зоопарка Майами. По версии следствия, предполагаемый убийца, который был за рулем серого автомобиля Lexus, открыл огонь по машине певца.

«Прибывшие на место офицеры обнаружили 4-дверный автомобиль Toyota, водитель имел огнестрельные ранения», — сообщил представитель полиции Альваро Забалета.

По его словам, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Полиция сообщает, что вместе с 28-летним Шандлером в автомобиле находились двое его малолетних детей и женщина, личность которой не раскрывается. Полицейские уточнили, что никто из них не пострадал.

На месте преступления сотрудники полиции обнаружили магазин на 80 патронов. Звуки перестрелки попали на запись автомобильного регистратора водителя, который проезжал неподалеку от места преступления.

Мэн

Массовая перестрелка, жертвами которой стали шесть человек, один из которых получил смертельное ранение, произошла в субботу в одном из ночных клубов города Брансуик в штате Мэн.

По сообщению полицейского департамента, выстрелы, которые раздались в заведении около полуночи, стали результатом ссору между двумя посетителями клуба. Не сумев разрешить конфликт, спорщики достали оружие и открыли огонь друг по другу. В результате этого были ранены случайные посетители.

Сообщается, что пять жертв стрельбы — четыре женщины и двое мужчин — были доставлены в медицинские учреждения, где один из раненных, личность которого не раскрывается, скончался.

Полиция сообщает о задержании двоих подозреваемых стрелков. Обоим были предъявлены обвинения.

Иллинойс

Однако самым опасным городом США по-прежнему остается Чикаго. В течение выходных жертвами стрельбы здесь стали по крайней мере 29 человек, четверо из которых скончались.

В пятницу вечером в районе Гумбольдт-парка двое преступников расстреляли мужчину, сидевшего в своей машине на Вест-Чикаго-авеню. Сообщается, что 39-летняя жертва, получившая ранение в грудь, скончалась в больнице.

Подобное преступление произошло в субботу вечером, когда жертвами неизвестных преступников стали два человека. Сообщается, что мужчины находились в автомобиле на Саут-Нормал-авеню, когда к машине подошли четыре человека, которые открыли огонь по автомобилю. В результате один из мужчин, находившихся в транспортном средстве, был убит на месте, его товарищ получили серьезное ранение.

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unsplash.com /

Широкий резонанс вызвало произошедшее в пятницу убийство 49-летнего парикмахера Тамико Т., которая была застрелена неизвестными в районе Чикаго Лоун, в то время, как она искала парковку рядом со своей работой.

Полиция сообщает, что темный Dodge Durango остановился рядом с ее машиной на углу 71-й улицы и Артезиан-стрит, после чего раздались выстрелы и автомобиль преступников скрылся с места происшествия.

«Она ходила в один и тот же салон уже более 20 лет. У нее никогда не было проблем. Все в этом районе знали, чем она занимается», — говорит знакомая убитой.

Согласно данным департамента полиции Чикаго, всего в течение прошлой недели в городе были застрелены как минимум 10 человек, включая двоих 14-летних подростков и беременную женщину.

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Федеральное агентство новостей

Некоммерческая организация Gun violence archive, которая занимается подсчетом количества жертв вооруженного насилия в США, сообщает, что в течение выходных более 120 американцев были убиты с применением огнестрельного оружия. Всего же за первые недели нового в Соединенных Штатах было убито 762 человека, из них 62 — несовершеннолетние. Количество раненых превысило 1400 человек.

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