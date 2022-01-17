Экономист Землянский высмеял уловку Вашингтона, превратившую США в сырьевой придаток Китая

Вашингтон, 17 января. Простейшая уловка с газом позволила американцам неплохо заработать, но больно ударила по геополитическому статусу США, превратив бывшего гегемона в обычный сырьевой придаток.

Благодаря искусственному дефициту на европейских рынках Соединенным Штатам всего за год удалось увеличить экспорт сжиженного газа почти вдвое с 47 миллионов тонн до 70 с лишним миллионов тонн. Речь идет почти о ста миллиардах кубометров голубого топлива. Основной объем всего этого экспорта ушел в Азию, в основном в Китай. Немного досталось и Европе. В конце минувшего года американцы сжалились и вспомнили о заключенных ранее контрактах.

Американские сланцевики неплохо заработали, а сама промышленность получила второе дыхание, но в политическом плане Вашингтон заплатил за свои манипуляции с газовыми рынками страшную цену. Таким мнением со своими подписчиками поделился эксперт в сфере энергетики, экономист Валентин Землянский, жестко высмеяв сомнительные манипуляции США, превратившие хоть и уходящего, но гегемона, в банальный источник сырья для вроде бы главного оппонента в лице Китая.

Эксперт отметил, что в 2021 году Соединенные Штаты пробились в тройку лидеров среди экспортеров сланцевого газа. Немного опережают американских магнатов их коллеги из Австралии и Катара, но, если ситуация на европейском рынке существенно не изменится, в 2022 году США могут выбиться в абсолютные лидеры. Ради краткосрочной, на самом-то деле выгоды Вашингтон пожертвовал многим, скорее всего, даже этого не понимая.

ПолитЭксперт /

Во-первых, США крепко подставили Европу, устроив серьезный энергокризис руками своих спекулянтов и подконтрольных политиков, вопреки здравому смыслу блокирующих запуск «Северного потока — 2». В итоге экономика ЕС уже получила сокрушительный удар. Промышленность стремительно деградирует. Дошло до того, что Европа уже собирается массово закупать овощи у России из-за нерентабельности своих теплиц. Эксперт отметил, что жажда наживы сыграла в этом злую шутку с США, максимально расшатав и без того неустойчивый союз со Старым Светом. Европейцы прекрасно понимают, кто сейчас уничтожает их экономику, и делают соответствующие выводы. Газовая уловка Вашингтона в перспективе спровоцирует стремительный дрейф Европы к России.

Второй прокол можно даже назвать постыдным. Землянский отметил, что недавний гегемон благодаря своему усиленному экспорту окончательно превратился в сырьевой придаток Китая.

«Очень важный момент — Соединенные Штаты продолжают наращивать экспортные мощности и даже открывает новые СПГ-заводы. Можно ожидать, что уже в этом году США могут посоревноваться с Катаром за второе место, а то и потеснить Австралию с места главного поставщика сжиженного газа. Тут и кроется горькая ирония большой геополитики. Народ уже вовсю шутит, и главным образом в самих США, что Соединенные Штаты окончательно превратились в сырьевой придаток Китайской Народной Республики. Дело в том, что кроме газа и угля в Китай США поставить ничего не могут. Все остальное производится в Китае и поставляется в США, где уже лепят эмблему Apple и бирку «made in USA». Вот так некогда гегемон стал обычным источником сырья. Еще и для кого — для самого грозного врага, если верить генералам в Пентагоне», — высмеял сомнительную победу американских сланцевиков Землянский.

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