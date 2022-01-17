Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 20:42
20:41
Экономика
Главные тренды в недвижимости, курсе валют и судебной практике обсудят в «Патриоте»
20:41
Происшествия
Молния ударила в самолет рейса Тюмень — Сочи
20:41
Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
20:39
Политика
МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности
20:38
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
20:38
Общество
Воронежский водитель спас кота от нападения стаи бродячих собак
20:37
Общество
«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов
20:34
Общество
Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»
20:34
Политика
Сенатор Пушков: Facebook нарушил закон из-за блокировки страницы делегации России в Вене
20:34
Экономика
Российские компании могут поставлять за рубеж до 10 млн тонн водорода ежегодно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Землянский высмеял уловку Вашингтона, превратившую США в сырьевой придаток Китая

Экономика
Экономист Землянский высмеял уловку Вашингтона, превратившую США в сырьевой придаток Китая
wikipedia.org  /  JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 17 января. Простейшая уловка с газом позволила американцам неплохо заработать, но больно ударила по геополитическому статусу США, превратив бывшего гегемона в обычный сырьевой придаток.

Благодаря искусственному дефициту на европейских рынках Соединенным Штатам всего за год удалось увеличить экспорт сжиженного газа почти вдвое с 47 миллионов тонн до 70 с лишним миллионов тонн. Речь идет почти о ста миллиардах кубометров голубого топлива. Основной объем всего этого экспорта ушел в Азию, в основном в Китай. Немного досталось и Европе. В конце минувшего года американцы сжалились и вспомнили о заключенных ранее контрактах.

Американские сланцевики неплохо заработали, а сама промышленность получила второе дыхание, но в политическом плане Вашингтон заплатил за свои манипуляции с газовыми рынками страшную цену. Таким мнением со своими подписчиками поделился эксперт в сфере энергетики, экономист Валентин Землянский, жестко высмеяв сомнительные манипуляции США, превратившие хоть и уходящего, но гегемона, в банальный источник сырья для вроде бы главного оппонента в лице Китая.

Эксперт отметил, что в 2021 году Соединенные Штаты пробились в тройку лидеров среди экспортеров сланцевого газа. Немного опережают американских магнатов их коллеги из Австралии и Катара, но, если ситуация на европейском рынке существенно не изменится, в 2022 году США могут выбиться в абсолютные лидеры. Ради краткосрочной, на самом-то деле выгоды Вашингтон пожертвовал многим, скорее всего, даже этого не понимая.

Экономист Землянский высмеял уловку Вашингтона, превратившую США в сырьевой придаток Китая
ПолитЭксперт /

Во-первых, США крепко подставили Европу, устроив серьезный энергокризис руками своих спекулянтов и подконтрольных политиков, вопреки здравому смыслу блокирующих запуск «Северного потока — 2». В итоге экономика ЕС уже получила сокрушительный удар. Промышленность стремительно деградирует. Дошло до того, что Европа уже собирается массово закупать овощи у России из-за нерентабельности своих теплиц. Эксперт отметил, что жажда наживы сыграла в этом злую шутку с США, максимально расшатав и без того неустойчивый союз со Старым Светом. Европейцы прекрасно понимают, кто сейчас уничтожает их экономику, и делают соответствующие выводы. Газовая уловка Вашингтона в перспективе спровоцирует стремительный дрейф Европы к России.

Второй прокол можно даже назвать постыдным. Землянский отметил, что недавний гегемон благодаря своему усиленному экспорту окончательно превратился в сырьевой придаток Китая.

«Очень важный момент — Соединенные Штаты продолжают наращивать экспортные мощности и даже открывает новые СПГ-заводы. Можно ожидать, что уже в этом году США могут посоревноваться с Катаром за второе место, а то и потеснить Австралию с места главного поставщика сжиженного газа. Тут и кроется горькая ирония большой геополитики. Народ уже вовсю шутит, и главным образом в самих США, что Соединенные Штаты окончательно превратились в сырьевой придаток Китайской Народной Республики. Дело в том, что кроме газа и угля в Китай США поставить ничего не могут. Все остальное производится в Китае и поставляется в США, где уже лепят эмблему Apple и бирку «made in USA». Вот так некогда гегемон стал обычным источником сырья. Еще и для кого — для самого грозного врага, если верить генералам в Пентагоне», — высмеял сомнительную победу американских сланцевиков Землянский.

Ранее немецкий политолог Александр Рар раскрыл хитрый план канцлера ФРГ, отправившего главу германского МИД Анналену Бербок на жесткий разговор с Сергеем Лавровым.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Землянский высмеял уловку Вашингтона, превратившую США в сырьевой придаток Китая
сша евросоюз китай газ экспорт
Комментировать