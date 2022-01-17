Ученые Тюменского университета разработали способ превращения птичьего помета в биоуголь

Москва, 17 января. Специалисты Тюменского университета предложили птицефабрикам инновационный способ переработки куриного помета, чтобы затем использовать его в качестве сырья для биоугля.

Ученые отмечают, что такой биоуголь насыщен минеральными соединениями, поэтому его можно с успехом применять в растениеводстве. А результатом процесса переработки помета является газ, который тоже можно использовать в качестве энергоносителя.

По словам экспертов, птицефабрики накапливают помет на землях сельхозназначения и заявляют, что таким образом происходит насыщение земли удобрениями. Однако на самом деле из-за помета превышается предельная концентрация токсинов, что могло стать одной из причин эпидемии птичьего гриппа, пишет Planet Today.

Британские медики ранее сообщили о выявлении случая заражения человека птичьим гриппом. В Великобритании за всю историю было зафиксировано лишь несколько подобных случаев.