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Аналитик Саймс: США могут оказаться в незавидном положении из-за «кубинского» маневра РФ

Армия
Аналитик Саймс: США могут оказаться в незавидном положении из-за «кубинского» маневра РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 января. Россия может договориться со странами Латинской Америки о размещении на их территориях российских военных баз, что станет шоком для руководства США, заявил глава вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

По словам эксперта, в настоящее время США считают, что Куба и Венесуэла не слишком заинтересованы в размещении у себя российских боевых систем. При этом Саймс говорит, что Москва показала способность действовать быстро и эффективно, поэтому американцам расслабляться не стоит, передает «Экономика Сегодня».

«В Вашингтоне думают, что Россия пока намекает, может, даже угрожает, но на это не решится. Впрочем, думали, что Россия намекала и угрожала, но ничего не сможет сделать в Сирии», – объяснил аналитик.

Он заявил, если дело дойдет до «кубинского» маневра, то этот неожиданный ход России заставит США переживать о своей безопасности. Саймс говорит, что сегодня Москва не пытается давить на Вашингтон в геополитическом плане, однако со временем американцы могут оказаться в незавидном положении.

«Россия энергично, иногда очень мускулисто отстаивает свои интересы, но лезть повсюду и вредить США – этого не было. Но если отношения будут дальше ухудшаться и падать в пропасть, то все невозможное может оказаться возможным», – сказал эксперт в эфире «Соловьев Live».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление США о решительном ответе на возможное появление российских баз на Кубе. Там отметили, что Россия вынуждена беспокоиться о своей безопасности.

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россия сша латинская америка
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