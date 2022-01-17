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Депутаты Ливана опасаются роста влияния Ирана после отмены бойкота в кабмине

Весь мир
Депутаты Ливана опасаются роста влияния Ирана после отмены бойкота в кабмине
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 17 января. Ряд ливанских депутатов подозревает, что прекращение бойкота правительства движениями «Хезболла» и «Амаль» связано с попытками Ирана укрепить свое положение в республике.

В частности, один из парламентариев, Зиад Хават, заявил, что перемена позиции «разрушительного дуэта, сделавшего страну жертвой внешнего влияния», связана с прямым приказом из Тегерана. Часть депутатов полагает, что таким образом две партии, которые сталкиваются сейчас с растущей критикой среди населения, стремятся продемонстрировать свою добрую волю и пытаются вновь заручиться поддержкой людей в преддверии парламентских выборов в мае следующего года.

Решение проиранских партий, хоть и идущее на благо работе правительства, было встречено в палате представителей довольно скептически. Как заявил член ливанской правой националистической партии «Катаиб» Сами Джемаил, две проиранских партии «думают, что сделали всем одолжение, прекратив бойкот».

«Они парализовали страну на год, добиваясь формирования удобного для себя правительства, а затем бойкотировали его, чтобы предотвратить торжество справедливости в деле «преступления века»… Ливанский народ — это те, кто теперь расплачивается за это. У них нет ни работы, ни электричества, ни отопления, ни хлеба, ни лекарств», — подчеркнул депутат, добавив, что наказанием за все эти унижения станут результаты выборов.

Ряд парламентариев полагает, что внезапная смена курса призвана продемонстрировать политическую гибкость «Хезболлы» и «Амаль». Все это, в свою очередь, должно сыграть на руку Тегерану, усилив позиции его лоббистов в Бейруте.

В конце прошлой недели обе партии внезапно заявили о прекращении бойкота заседаний кабинета министров, из-за которого правительство не могло собраться уже более трех месяцев. Причиной срывов работы кабмина послужило расследование по делу о взрыве в порту Бейрута в августе 2020-го, в котором некоторые члены этих шиитских движений проходят в качестве обвиняемых. Они потребовали отстранения от дела очередного прокурора Тарека Битара, однако пока ливанский премьер Наджиб Микати оказывал поддержку судье, добивающемуся справедливости.

Другим поводом для раздоров стал дипломатический разрыв с Эр-Риядом из-за критики бывшего министра информации Джорджа Кордахи в адрес арабской коалиции и ее действий в Йемене. Шиитские движения поддержали заявления чиновника в адрес противника Ирана и вступили в конфронтацию с другими политиками, требующими отставки Кордахи.

В период этого застоя кризис в стране вновь обострился, а стоимость национальной валюты упала до 33 тысяч ливанских фунтов за доллар. Теперь же, после отмены бойкота, курс вырос до 24 700 к 1, а Микати сразу же заявил о намерении собрать кабмин, как только министерство финансов представит проект бюджета. Также его офис подчеркнул необходимость подготовить план по выводу страны из кризиса для переговоров с Международным валютным фондом о предоставлении денежной помощи.

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иран хезболла ливан
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