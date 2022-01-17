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Новак Джокович не вышел к фанатам в Сербии после депортации из Австралии

Спорт
Новак Джокович не вышел к фанатам в Сербии после депортации из Австралии
Global Look Press  /  Patrick Hamilton/Keystone Press Agency

Белград, 17 января. Депортированный из Австралии по решению местных властей теннисист Новак Джокович не вышел к встречавшим его фанатам и журналистам в аэропорту по прилете в Сербию.

Многие болельщики спортсмена приехали увидеть своего кумира из разных городов. Самолет Джоковича прилетел из Дубая (ОАЭ), сообщает РИА Новости.

«Я выехал около 12.00 [по местному времени] и мчал сюда, чтобы его увидеть и не пропустить прибытие. Не могу укорять его за то, что не появился, потому что в последнее время он был под большим давлением СМИ, психологической нагрузкой», — заявил один из болельщиков Джоковича.

Джоковичу аннулировали австралийскую визу. Спортсмен не смог принять участие в теннисном турнире Australian Open, в котором он уже прошел стадию жеребьевки.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил решение властей Австралии запретить первой ракетке мира участвовать в соревнованиях. По его мнению, политика не должна вторгаться в спорт. Он назвал решение позорным.

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австралия депортация джокович
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