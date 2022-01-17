Читатели болгарского издания «Дневник»: Запад ждут тяжелые последствия в случае войны с РФ

София, 17 января. Попытка соединенных Штатов развязать войну с Россией грозит Западу разрушительными последствиями. Такое мнение выразили жители Болгарии.

Обозреватели болгарского издания «Дневник» в своем материале пишут, что Белый дом активно проводил переговоры с рядом международных энергетических компаний. Вашингтон интересовал план действий в случае, если поставки природного газа в Европу прекратятся из-за военного конфликта с Москвой. Представители бизнеса заявили, что мировые поставки ограничены, вследствие чего заместить большие объемы импорта из РФ практически невозможно.

Попытки США развязать конфликт с Россией возмутила читателей журнала. Болгары уверены, что американцы намеренно подталкивают Европу к полномасштабной войне, используя в качестве «спички» Украину. Они собираются обогатиться на бедствиях европейских стран, как это уже было во время Второй мировой войны.

«Вы гляньте! "США ищут альтернативные поставки для ЕС"! ЕС — протекторат США?! Колония?!» — написал один из пользователей.

При этом комментаторы предупредили, что в случае эскалации конфликта с РФ весь Запад ждут тяжелые последствия. Война приведет к существенному росту цен, что будет меньшей из проблем.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не может исключить размещения ракетных вооружений на Кубе и в Венесуэле. Также он обсудил тему переговоров с Западом по безопасности с послом Индии в Москве Паваном Капуром, передает RT.