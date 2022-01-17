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Телеведущий Норкин уложил зал наповал анекдотом об Обаме на встрече с Януковичем

Политика
Телеведущий Норкин уложил зал наповал анекдотом об Обаме на встрече с Януковичем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 января. Известный телеведущий и шоумен Андрей Норкин в очередной раз удивил гостей, зрителей и поклонников ток-шоу «Место встречи» необычной шуткой. Главными героями юморески стали бывший американский лидер Барак Обамы и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Как отметил телеведущий, Виктор Федорович совершенно не владел иностранными языками, а встреча с Обамой и его супругой Мишель должна была проходить на английском. Тогда киевские политтехнологи попытались «натаскать» политика, заставив его зазубрить элементарные приветственные фразы. Однако что-то все равно пошло не так, и в результате украинский лидер оказался в крайне неловком положении.

«Во время встречи Янукович все перепутал, и вместо "Хав ар ю?" (пер. "Как ваши дела?" — Прим. ФАН) он обратился к Бараку Обаме с фразой "Ху ар ю?" (пер. "Кто вы?" — Прим. ФАН) Президент США оказался с чувством юмора, понял в чем ошибка и пошутил: "I`m Michel`s husband" (пер. "Я — муж Мишель". — Прим. ФАН). После данной фразы Виктор Федорович и сказал коронное "Ми ту"», — уложил зал наповал уморительной шуткой Норкин.

Телеведущий Норкин уложил зал наповал анекдотом об Обаме на встрече с Януковичем
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Зрители охрипли от смеха, когда ведущий «Места встречи» добавил, что именно «благодаря» оговорке Януковича на свет появилось печально известное движение #meToo. Многие гости передачи не могли прекратить смеяться до самых финальных титров.

Андрей Норкин веселит своих поклонников не только на телеэкране, но и в социальных сетях. Ранее телеведущий буквально взорвал социальные сети зажигательным танцем.

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Все новости / Политика / Телеведущий Норкин уложил зал наповал анекдотом об Обаме на встрече с Януковичем
Барак Обама норкин английский язык место встречи анекдот
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