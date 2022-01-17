Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 20:42
20:41
Экономика
Главные тренды в недвижимости, курсе валют и судебной практике обсудят в «Патриоте»
20:41
Происшествия
Молния ударила в самолет рейса Тюмень — Сочи
20:41
Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
20:39
Политика
МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности
20:38
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
20:38
Общество
Воронежский водитель спас кота от нападения стаи бродячих собак
20:37
Общество
«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов
20:34
Общество
Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»
20:34
Политика
Сенатор Пушков: Facebook нарушил закон из-за блокировки страницы делегации России в Вене
20:34
Экономика
Российские компании могут поставлять за рубеж до 10 млн тонн водорода ежегодно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке

Весь мир
Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
Федеральное агентство новостей  / 

Под занавес президентского срока Себастьяна Пиньеры в Чили были оглашены результаты лизинга на добычу лития. Победителями стали китайская автомобильная корпорация BYD и чилийская Servicios y Operaciones Mineras del Norte. В ходе всего отборочного процесса тема лития вызывала жаркие споры как в Конгрессе Чили, так и в средствах массовой информации.

Габриэль Борич, избранный месяц назад на смену Пиньере, высказался о результатах лизинга так: «Это плохая новость для Чили».

Однако министр горнодобывающей промышленности и энергетики Хуан Карлос Хобет так не считает. Он объяснил специальному корреспонденту МФАН, как именно проходил лизинг, и почему с его точки зрения — это новость очень хорошая.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
wikipedia.org / Dnn87 / CC BY 3.0

ФАН: Почему тема лития так важна для Чили?

Хуан Карлос Хобет: Начнем с того, что горнодобывающая промышленность является визитной карточкой нашей страны и основной статьей дохода в национальном масштабе. Добыча и переработка полезных ископаемых — а также исследования в этой сфере — обеспечивают немалое количество рабочих мест, а также способствуют притоку иностранной валюты в бюджет.

Что касается конкретно лития, то он сейчас востребован повсеместно. Этот редкий металл нужен для производства мобильных телефонов и аккумуляторных батарей, без которых не поедет электромобиль. Литий используется в ядерной энергетике, при производстве керамики и стекла, и во многих других сферах промышленности.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
wikipedia.org / Coordenação-Geral de Observação da Terra/INPE / CC BY-SA 2.0

Чили, Аргентина и Боливия составляют в Латинской Америке так называемый «литиевый треугольник» — здесь сконцентрированы крупнейшие залежи литиесодержащих руд на планете. И больше всего их именно на территории Чили. 160 тысяч тонн лития, которые предстоит разработать компаниям, победившим в лизинге, представляют всего лишь 1,8% от чилийских залежей.

— Где расположены литиевые месторождения?

— На севере, в солончаках пустыни Атакама. На спутниковых фотографиях хорошо видны эти зоны, потому что они расчерчены на квадратики бассейнами, в которых выпаривается минерал.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
wikipedia.org / Tony Hisgett / CC BY 2.0

До 2016 года наша страна занимала первое место в рейтинге производства лития, потому что на Чили приходилось 37% от общего объема добычи металла. Но уже в 2017 Австралия лишила нас первенства. Сегодня мы вырабатываем 31% — и если не поднажмем, то к концу десятилетия можем скатиться на третье место.

— Основной аргумент ваших оппонентов касается именно того, что в процессе выпаривания используется слишком много воды. А в ситуации изменения глобального климата и засухи, которая в Чили продолжается уже третий год, пресной воды не хватает для нужд населения и сельского хозяйства.

— К сожалению, общественное мнение сильно дезинформировано относительно новых технологий, которые позволяют сократить количество воды, необходимое для производства лития, и значительно снизить уровень воздействия на окружающую среду. Поэтому мы, как министерство, настоятельно рекомендуем горнодобывающим компаниям работать над темой корпоративных коммуникаций и вести среди населения разъяснительную работу — чтобы общественным мнением было не так легко манипулировать.

С другой стороны, повышенное внимание к этой теме стимулирует введение новых методов защиты окружающей среды, и это, безусловно, очень позитивно.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
wikipedia.org / UC San Diego Jacobs School of Engineering / CC BY 2.0

— Что вы можете сказать о компаниях, которые выиграли лизинг?

— Условиями лизинга заинтересовалось 80 иностранных компаний, бумаги непосредственно на конкурс подали восемь. В итоге одну квоту на 80 тысяч тонн металлического лития получил китайский автомобильный гигант BYD, а вторую такую же — чилийская компания «Горнодобывающий сервис и логистика Севера». Претенденты выставили самые высокие оферты: 61 и 60 млн. долларов соответственно. Особо хочу подчеркнуть, что с юридической точки зрения весь конкурсный процесс абсолютно прозрачен, и на любом его этапе легко проверить правомерность действия сторон.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
wikipedia.org / Brücke-Osteuropa / Public Domain

Китайская корпорация BYD присутствует в Чили с 2014 года, поскольку уже семь лет поставляет нам электрические такси и автобусы. «Горнодобывающий сервис и логистика Севера», в свою очередь, является частью крупнейшего чилийского холдинга Grupo Errázuriz, в который (помимо профильных горнодобывающих компаний) входят такие коммерческие бренды, как винодельня Errázuris Ovalle и сеть супермаркетов Unimarc.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
wikipedia.org / User: SMU / CC BY-SA 4.0

— В марте вступает в должность президент-социалист Габриэль Борич, в связи с чем чилийское общество ожидают обещанные большие перемены. Как вы думаете, горнодобывающая отрасль может быть в дальнейшем национализирована?

— Не будем забывать, что в настоящее время в Чили работает Конституционная конвенция, перед которой стоит задача создания новой Конституции: в ней обязательно будет отражена тема прав государства на средства производства. Текст конституции, в свою очередь, будет принят или отклонен в соответствии с решением всенародного референдума.

Пока что могу сказать, что отличительной чертой — и безусловным плюсом — горнодобывающей «экосистемы» в нашей стране является разнообразие. Особенно это касается предприятий, занятых добычей меди. В этой отрасли прекрасно сосуществуют государственная CODELCO, чилийские частные компании и иностранные — как крупные, так и средние или малые. К ним следует добавить разветвлённую сеть разнопрофильных обслуживающих предприятий, как чилийских, так и иностранных. Все они способствуют тому, что в международном масштабе чилийская горнодобывающая промышленность пользуется заслуженным авторитетом и котируется весьма высоко.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
wikipedia.org / Marshman / CC BY-SA 3.0

— Конкретно по поводу лизинга на литий Габриэль Борич выразился довольно скептически…

— Оба министерства, которые я возглавляю — энергетики и горнодобывающей промышленности — нацелены на выполнение задачи, поставленной новой администрацией еще в период предвыборной компании: генерировать бюджет для реализации социальных программ. 121 миллион долларов, вырученный в результате реализации квот на добычу лития, пойдет в казну и поможет сделать жизнь многих чилийцев лучше уже в краткосрочной перспективе.

Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
Global Look Press / Felipe Figueroa/Keystone Press Agency

— Можно ли сказать, что литий — это бензин будущего?

— Согласно имеющимся проекциям, к концу десятилетия спрос на литий должен вырасти в четыре раза. Но не стоит терять из виду общую картину. Рынок лития на сегодняшний день составляет всего 3% от добычи металлов в международном масштабе. К 2030 это будут 14%. Очень перспективное направление, но не единственное и не самое важное.

— Какова региональная стратегия Чили в отношении других стран южноамериканского «литиевого треугольника»?

— Тесная кооперация. Исследования, проведенные Экономической комиссией по Латинской Америке и Карибскому бассейну (CEPAL), а также Интер-Американским банком развития (BID), подтверждают, что нашим странам в этой сфере лучше плотно сотрудничать. Поодиночке нам сложнее преодолеть технологическое отставание от более развитых стран. А вместе можем достичь весьма интересных результатов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке
китай чили электромобили шахты литий
Комментировать