Министр Хобет рассказал МФАН, как Чили разыграло свой литий на международном рынке

Под занавес президентского срока Себастьяна Пиньеры в Чили были оглашены результаты лизинга на добычу лития. Победителями стали китайская автомобильная корпорация BYD и чилийская Servicios y Operaciones Mineras del Norte. В ходе всего отборочного процесса тема лития вызывала жаркие споры как в Конгрессе Чили, так и в средствах массовой информации.

Габриэль Борич, избранный месяц назад на смену Пиньере, высказался о результатах лизинга так: «Это плохая новость для Чили».

Однако министр горнодобывающей промышленности и энергетики Хуан Карлос Хобет так не считает. Он объяснил специальному корреспонденту МФАН, как именно проходил лизинг, и почему с его точки зрения — это новость очень хорошая.

wikipedia.org / Dnn87 / CC BY 3.0

ФАН: Почему тема лития так важна для Чили?

Хуан Карлос Хобет: Начнем с того, что горнодобывающая промышленность является визитной карточкой нашей страны и основной статьей дохода в национальном масштабе. Добыча и переработка полезных ископаемых — а также исследования в этой сфере — обеспечивают немалое количество рабочих мест, а также способствуют притоку иностранной валюты в бюджет.

Что касается конкретно лития, то он сейчас востребован повсеместно. Этот редкий металл нужен для производства мобильных телефонов и аккумуляторных батарей, без которых не поедет электромобиль. Литий используется в ядерной энергетике, при производстве керамики и стекла, и во многих других сферах промышленности.

wikipedia.org / Coordenação-Geral de Observação da Terra/INPE / CC BY-SA 2.0

Чили, Аргентина и Боливия составляют в Латинской Америке так называемый «литиевый треугольник» — здесь сконцентрированы крупнейшие залежи литиесодержащих руд на планете. И больше всего их именно на территории Чили. 160 тысяч тонн лития, которые предстоит разработать компаниям, победившим в лизинге, представляют всего лишь 1,8% от чилийских залежей.

— Где расположены литиевые месторождения?

— На севере, в солончаках пустыни Атакама. На спутниковых фотографиях хорошо видны эти зоны, потому что они расчерчены на квадратики бассейнами, в которых выпаривается минерал.

wikipedia.org / Tony Hisgett / CC BY 2.0

До 2016 года наша страна занимала первое место в рейтинге производства лития, потому что на Чили приходилось 37% от общего объема добычи металла. Но уже в 2017 Австралия лишила нас первенства. Сегодня мы вырабатываем 31% — и если не поднажмем, то к концу десятилетия можем скатиться на третье место.

— Основной аргумент ваших оппонентов касается именно того, что в процессе выпаривания используется слишком много воды. А в ситуации изменения глобального климата и засухи, которая в Чили продолжается уже третий год, пресной воды не хватает для нужд населения и сельского хозяйства.

— К сожалению, общественное мнение сильно дезинформировано относительно новых технологий, которые позволяют сократить количество воды, необходимое для производства лития, и значительно снизить уровень воздействия на окружающую среду. Поэтому мы, как министерство, настоятельно рекомендуем горнодобывающим компаниям работать над темой корпоративных коммуникаций и вести среди населения разъяснительную работу — чтобы общественным мнением было не так легко манипулировать.

С другой стороны, повышенное внимание к этой теме стимулирует введение новых методов защиты окружающей среды, и это, безусловно, очень позитивно.

wikipedia.org / UC San Diego Jacobs School of Engineering / CC BY 2.0

— Что вы можете сказать о компаниях, которые выиграли лизинг?

— Условиями лизинга заинтересовалось 80 иностранных компаний, бумаги непосредственно на конкурс подали восемь. В итоге одну квоту на 80 тысяч тонн металлического лития получил китайский автомобильный гигант BYD, а вторую такую же — чилийская компания «Горнодобывающий сервис и логистика Севера». Претенденты выставили самые высокие оферты: 61 и 60 млн. долларов соответственно. Особо хочу подчеркнуть, что с юридической точки зрения весь конкурсный процесс абсолютно прозрачен, и на любом его этапе легко проверить правомерность действия сторон.

wikipedia.org / Brücke-Osteuropa / Public Domain

Китайская корпорация BYD присутствует в Чили с 2014 года, поскольку уже семь лет поставляет нам электрические такси и автобусы. «Горнодобывающий сервис и логистика Севера», в свою очередь, является частью крупнейшего чилийского холдинга Grupo Errázuriz, в который (помимо профильных горнодобывающих компаний) входят такие коммерческие бренды, как винодельня Errázuris Ovalle и сеть супермаркетов Unimarc.

wikipedia.org / User: SMU / CC BY-SA 4.0

— В марте вступает в должность президент-социалист Габриэль Борич, в связи с чем чилийское общество ожидают обещанные большие перемены. Как вы думаете, горнодобывающая отрасль может быть в дальнейшем национализирована?

— Не будем забывать, что в настоящее время в Чили работает Конституционная конвенция, перед которой стоит задача создания новой Конституции: в ней обязательно будет отражена тема прав государства на средства производства. Текст конституции, в свою очередь, будет принят или отклонен в соответствии с решением всенародного референдума.

Пока что могу сказать, что отличительной чертой — и безусловным плюсом — горнодобывающей «экосистемы» в нашей стране является разнообразие. Особенно это касается предприятий, занятых добычей меди. В этой отрасли прекрасно сосуществуют государственная CODELCO, чилийские частные компании и иностранные — как крупные, так и средние или малые. К ним следует добавить разветвлённую сеть разнопрофильных обслуживающих предприятий, как чилийских, так и иностранных. Все они способствуют тому, что в международном масштабе чилийская горнодобывающая промышленность пользуется заслуженным авторитетом и котируется весьма высоко.

wikipedia.org / Marshman / CC BY-SA 3.0

— Конкретно по поводу лизинга на литий Габриэль Борич выразился довольно скептически…

— Оба министерства, которые я возглавляю — энергетики и горнодобывающей промышленности — нацелены на выполнение задачи, поставленной новой администрацией еще в период предвыборной компании: генерировать бюджет для реализации социальных программ. 121 миллион долларов, вырученный в результате реализации квот на добычу лития, пойдет в казну и поможет сделать жизнь многих чилийцев лучше уже в краткосрочной перспективе.

Global Look Press / Felipe Figueroa/Keystone Press Agency

— Можно ли сказать, что литий — это бензин будущего?

— Согласно имеющимся проекциям, к концу десятилетия спрос на литий должен вырасти в четыре раза. Но не стоит терять из виду общую картину. Рынок лития на сегодняшний день составляет всего 3% от добычи металлов в международном масштабе. К 2030 это будут 14%. Очень перспективное направление, но не единственное и не самое важное.

— Какова региональная стратегия Чили в отношении других стран южноамериканского «литиевого треугольника»?

— Тесная кооперация. Исследования, проведенные Экономической комиссией по Латинской Америке и Карибскому бассейну (CEPAL), а также Интер-Американским банком развития (BID), подтверждают, что нашим странам в этой сфере лучше плотно сотрудничать. Поодиночке нам сложнее преодолеть технологическое отставание от более развитых стран. А вместе можем достичь весьма интересных результатов.