Альгис Микульскис проанализировал ключевые январские события в мире

Начало 2022 года стало крайне богатым на международные события без преувеличения судьбоносного характера. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает самые резонансные из них.

Мир лихорадит… Чтобы понять это — достаточно оглянуться на события минувшей недели, самым, пожалуй, позитивным из которых стала только молниеносная операция миротворческих сил ОДКБ, способствовавшая прекращению вооруженного мятежа в Казахстане. В настоящее время миротворцы возвращаются в пункты постоянной дислокации, а казахстанские власти закрепляют результаты их кратковременного присутствия в республике и делают соответствующие выводы из случившегося. В остальном же…

Переговоры между Россией и США по взаимным гарантиям безопасности, прошедшие в Женеве 10 января и ставшие итогом обнародования перечня требований Москвы к Вашингтону и Брюсселю, закончились фактически ничем. Их целью была скорее окончательная демонстрация миру западных позиций по отношению к нам, их непримиримости и нежелания идти навстречу, в общем-то, справедливым желаниям России. Что ж… Цель достигнута. Дальше мы будем действовать по собственному разумению. Только данные действия вряд ли понравятся нашим оппонентам. Но это уже их проблемы. Именно такой вывод можно сделать из слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказанных им на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения», — заключил глава МИД России.

«Ямщик» же, упомянутый Лавровым, конкретно отвечать, похоже, ни на что не собирается, а лишь забалтывает вопрос, используя при этом довольно тревожную риторику. Так, 14 января издание CNN опубликовало материал, в котором утверждается буквально следующее:

«Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны располагает достоверной информацией о том, что Россия заблаговременно подготовила группу оперативников для проведения акции, которая выглядела бы как нападение на них или на русскоязычных жителей Украины, чтобы создать повод для потенциального вторжения».

Уже сам факт появления в медиапространстве подобных заявлений, да еще и из уст официального представителя американского оборонного ведомства, выглядит довольно зловеще. Потому что, по сути дела, развязывает руки киевским апологетам войны — любой удар по Донбассу теперь вполне «обоснованно» можно списать на мифических российских «оперативников». А те, кого уже несколько месяцев усиленно накачивают мантрами о якобы агрессивных намерениях Москвы, обязательно поверят в ее «провокацию». Стоит ли сомневаться, что рано или поздно нечто подобное непременно случится, а о том, какие события за этим последуют, можно только гадать…

Федеральное агентство новостей /

Не оказались прорывными и консультации в формате Россия — НАТО, состоявшиеся 12 января. Нет, США и их вассалы, конечно, согласились обсуждать ряд вопросов, но эти вопросы, к сожалению, не являются ключевыми и не определяют дальнейшую глобальную повестку взаимоотношений Москвы и Альянса, которая в первую очередь подразумевает под собой юридические гарантии нерасширения североатлантического блока. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Брюсселя однозначно:

«Мы слышим заявления НАТО о том, что НАТО будет расширяться дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны. Я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, которые требуют увеличить количество контингента у себя на территории. Нам что, нужно деэскалировать на этом фоне?»

В целом, все происходившее в период с 9 по 16 января можно было бы назвать «войной заявлений», однако это определение не вполне верное. Хотя бы потому, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не стал исключать вероятности появления нашей военной инфраструктуры в Венесуэле и на Кубе.

«Я не хочу ничего ни подтверждать, но ничего исключать здесь тоже не буду», — цитируют «Вести» интервью Рябкова телеканалу RTVI.

А это, хоть и косвенно, но свидетельствует о постепенном переходе Кремля от слов к делам. Причем к делам вполне логичным. Ибо тезис «Что позволено Юпитеру, не позволено быку» в нынешнем международном раскладе не работает — Россия с некоторых пор перестала быть «быком». Так же, как и Соединенные Штаты — «Юпитером». Однополярный мир, понимаете ли, стал достоянием прошлого…

Чем еще проявила себя минувшая неделя? Очередным пакетом санкций, но о них ФАН уже писал. Если США хотят разрыва отношений — они его получат.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ну а чтобы не заканчивать этот материал на совсем уж негативной ноте, стоит вспомнить еще о двух событиях. Первое — духоподъемное: 12 января совершил свой первый полет построенный с нуля стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160.

«Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации «М», с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением. Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных», — рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

А второе — просто забавное: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild в очередной раз попытался выглядеть «субъектным политиком».

«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — несколько самонадеянно высказался дипломат.

Ну, как говорится, «дай Бог нашему теляти — волка поймати».

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