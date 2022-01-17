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Совет Госдумы сократит пленарные заседания до двух раз в неделю из-за пандемии

Политика
Совет Госдумы сократит пленарные заседания до двух раз в неделю из-за пандемии
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 января. Число пленарных заседаний в Госдуме сократят до двух раз в неделю. Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

По словам Жукова, к такому решению совет Госдумы пришел из-за пандемии коронавируса в стране.

«Потому что онлайн-заседания комитетов могут быть удаленными и в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже. Пока (остается. — Прим. ФАН.) напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю: по вторникам и средам», — рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении на территории России QR-кодов для посещения общественных мест.

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