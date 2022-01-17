Режиссер Юлия Иванова обвинила экс-солистку Artik и Asti Дзюбу в плагиате

Москва, 17 января. Певица Анна Дзюба 14 января презентовала первый клип в сольной карьере после ухода из группы Artik и Asti под названием «Феникс». Режиссер Юлия Иванова указала на поразительную схожесть ролика со своей работой для группы BP Broth.

Исполнительница сообщала, что в новое видео было вложено много веры, таланта и любви людей, которые с ней работали над его созданием. Бывшая участница звездного дуэта сменила образ. Сам клип был снят в театре, где исполнительница смотрит из зрительного зала за чувственным танцем балетной пары, а затем сама выходит в свет софитов.

Режиссер Иванова обнаружила в клипе «Феникс» сходство со своей работой для группы BP Broth. Она снимала видео на песню «Не смей» еще два года назад. В ролике были представлены те же локации, ракурсы и танцы, что и в клипе у Дзюбы.

«Мне случайно прислали клип с фразой: «Посмотри, это же один в один то, что ты снимала». Реакция — удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю и никогда не слышала», — рассказала она StarHit.

Иванова считает, что создатели ролика Дзюбы украли идею ее клипа. Она обвинила артистку в плагиате.

Ранее Дзюба подписала контракт с музыкальным лейблом Universal Music Group. Она заявила, что счастлива находиться рядом с людьми, которые бесконечно верят и вкладывают душу в ее творчество.